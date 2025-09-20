[헤럴드경제=이원율 기자]이재명 대통령은 20일 청년의 날을 맞아 “청년들이 있기에 우리에게 희망이 있다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 녹지원에게 열린 제6회 청년의 날 기념식에서 영상 기념사를 통해 “여러분의 오늘이 빛날 때 대한민국도 함께 빛날 것”이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “청년들의 푸르름이 빛나는, 아름답고 활기찬 나라를 함께 만들어가자”고 덧붙였다.

이 대통령은 “청년의 문제는 우리 모두의 문제”라며 “이제 청년 문제의 실질적 해결, 청년들이 체감할 수 있는 변화를 향해 성큼성큼 더 나아가야 한다”고 했다.

이 대통령은 “지난 2020년 제정된 청년기본법은 더 나은 삶을 살아갈 청년의 권리를 보장하겠다는 공동체의 약속이었고, 대한민국 청년 정책의 나침반이 되고 있다”며 “둥지를 넓히고 파이를 키워 희망과 기회를 만들어야 한다. 실패하고 탈락해도 다시 도전할 수 있어야 한다”고 했다.

이어 “청년들이 극한 경쟁에 내몰리지 않는 나라여야 성장도, 혁신도 비로소 가능하다”고 했다.

이 대통령은 “청년이 희망을 잃으면 장년은 여유를 잃고 노년은 빈곤해진다”며 “청년의 사회 진출이 늦어질수록 그 부담은 부모 세대가 짊어지며, 결국 대한민국의 역동성마저 위협하게 된다”고 했다.

또 “청년이 미래와 꿈을 포기하지 않을 자유, 자신의 노력으로 삶을 바꿀 자유, 한 사람의 사회 구성원으로 자립할 자유, 당당히 공동체의 미래를 결정할 수 있는 자유야말로 청년의 삶을 지키고 더 나은 대한민국을 만들 국민주권 정부의 핵심 비전”이라고 강조했다.