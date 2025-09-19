[헤럴드경제=민성기 기자] 강원 강릉 지역 가뭄 해소를 위해 도암댐이 20일부터 비상 방류에 들어간다.

한국수력원자력(한수원) 강릉수력발전소는 19일 성산면 발전소에서 현장 설명회를 열고 도수관로 비상 방류 추진 방안을 발표했다.

조상범 강릉수력발전소장은 방류 배경에 대해 “강릉시의회가 지난 6일 한시적 사용을 조건으로 비상 방류 추진안을 의결했다”며 “지난 12일에는 강릉시가 공식 협조를 요청했다”고 설명했다.

도암댐은 평창군 대관령면에 위치했으며 현재 저수 용량은 약 3100만t이다. 비상 방류 시 도수관로를 거쳐 물이 내려오면 발전소 측에서 입구 밸브와 보조 배관을 활용해 하루 약 1만t을 비상 방류할 예정이다. 비상 방류수는 남대천 상류에 위치한 방류구와 홍제동 임시 취수장 등을 거쳐 홍제 정수장까지 유입된다.

강원 강릉시는 도암댐 비상 방류수를 본격 방류할 수 있도록 준비했다는 입장이다. 시는 수질 우려를 해소하기 위해 방류구 앞에 담수 할 수 있는 저류조를 설치하고 10여 시간 이상 체류하는 동안 수질검사를 실시한 뒤 하천으로 유입시킨다.

아울러 시는 총유기탄소, 총인 등 8개 기본 항목에 대해서 매일 시료 채취해 검사하며 상수원관리규칙에 의한 38개 항목은 주 2회 이상 검사해 엄격한 수질검사를 수행할 예정이다.

도암댐 방류는 20일 오후 1시 시작될 예정이지만, 강릉시가 진행 중인 저류조 공사 상황에 따라 일정이 조정될 수 있다.