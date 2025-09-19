美中 고위급 협상 후 첫 소통 트럼프, APEC 전후 중국 방문 추진

[헤럴드경제=정호원 기자] 미·중 간 관세전쟁이 지속되는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 19일(현지시간) 약 3개월 만에 전화 통화를 했다.

중국 관영매체 인민일보는 이날 “시 주석이 트럼프 대통령과 통화했다”고 간단히 보도했다. 이번 통화는 지난 14∼15일 스페인 마드리드에서 열린 미·중 고위급 무역 협상에서 중국 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 사업 처리 문제에 큰 틀의 합의가 이뤄진 직후 이뤄졌다.

통화에서는 틱톡 문제 외에도 ▷양국의 상호 관세 ▷희토류·반도체 수출 통제 ▷중국의 미국산 대두 구매 등이 주요 의제로 거론될 가능성이 크다.

또한 양측은 오는 10월 31일부터 이틀간 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 전후로 트럼프 대통령이 중국을 방문을 추진하는 방안도 협의 중인 것으로 알려졌다.

앞서 두 정상은 올해 1월 트럼프 2기 행정부 출범 직전과 지난 6월에 통화를 한 바 있다. 트럼프 대통령은 6월 통화 당시 “(시 주석이) 중국 방문을 초청했으며 나도 이에 화답했다”고 밝힌 바 있다.