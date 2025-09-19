중국 “트럼프 대통령, 엔비디아로 중국 상처내고 모욕”

[헤럴드경제=정호원 기자] 엔비디아의 인공지능(AI) 칩이 미중 무역협상의 주요 쟁점으로 떠오른 가운데, 엔비디아가 미국과 중국 정부 모두를 만족시키기 위한 고난이도 외줄타기를 하고 있다고 월스트리트저널이 보도했다.

18일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 엔비디아는 인텔에 50억달러를 투자하고 데이터센터·PC용 중앙처리장치(CPU)를 양사 공동으로 개발한다고 발표했다. WSJ은 이번 조치로 엔비디아가 미국 도널드 트럼프의 환심을 살 수 있을 것이라고 보도했다.

다만 미국 내에서 입지를 유지하면서도 동시에 방대한 중국 시장에서 기회를 얻어야 하는 과제를 수행하는데는 어려움이 닥칠 것으로 보인다.

중국 당국은 최근 자국 빅테크에 엔비디아 제품을 구매하지 못하게 하고, 엔비디아가 자국의 반독점법을 위반했다고 판정해 추가 조사에 나선다고 발표했다.

중국이 엔비디아를 상대로 견제에 들어간 사이, 중국 업체는 빠르게 추격을 하고 있다. 화웨이는 18일 자사의 AI 칩인 ‘어센드’의 후속작 출시 일정을 공개했다. 사실상 엔비디아 칩을 대체하겠다는 의도로 풀이된다.

WSJ은 소식통을 인용해 “중국 관리들은 대만 출신 미국인인 황 CEO를 중국의 친구로 보고 있다”면서도 “트럼프 행정부가 AI 칩으로 우위를 선점한 엔비디아로 중국을 상처 내고 모욕하는 수단으로 이용용하고 있다고 생각한다”고 보도했다.

엔비디아는 최첨단 아키텍처인 블랙웰을 적용한 새 AI 칩 ‘B30A’를 개발해 중국 공략에 나선다는 전략을 갖고 있지만, 미국 정부가 수출을 승인할지는 불분명하다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 국가안보 강경파로부터 수출을 승인해선 안 된다는 압박을 받고 있는데다, 승인 이후에도 또 다른 변칙을 시도할 수 있다. 트럼프 대통령은 엔비디아의 AI 칩 ‘H20’의 대(對)중국 수출을 금지했다가 재승인하면서 중국 매출액의 15%를 정부에 납부하라고 요구한 바 있다.

미 의회에선 일부 공화당 의원을 중심으로 국방수권법(NDAA)을 개정해 핵심 기술을 중국에 수출하려면 먼저 미국 기업의 수요를 다 충족하도록 하는 방안을 추진 중이다. 미국에 잠재적 수요자가 있다면 사실상 칩 수출이 불가능해지는 것이다.

한편 다가오는 미중 무역 협상의 결과가 엔비디아에게도 전환점이 될 것으로 보인다. 트럼프 대통령과 시 주석은 19일 전화통화로 중국 바이트댄스가 소유한 동영상 플랫폼 틱톡의 처분에 관한 합의를 매듭지을 것으로 전망된다. 일각에선 틱톡 문제와 더불어 엔비디아 칩 수출에 관한 협정이 미중 간 포괄적 합의에 포함될 것으로 예상하고 있다. 중국의 엔비디아 단속 강화가 더 강력한 칩에 접근하려는 포석이라는 시각이다.