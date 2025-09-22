국제사회 공간정보 협력 강화

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국토교통부와 국토지리정보원은 ‘제14차 유엔 아태지역 공간정보위원회 총회와 제11차 유라시아 공간정보협의체(ESDI) 콘퍼런스’가 23일부터 26일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열린다고 22일 밝혔다.

이번 회의는 UN 아태지역 공간정보위원회인 UN-GGIM-AP와 유라시아 공간정보 협의체인 ESDI가 공동 주최하며, 아시아·태평양 및 유라시아 지역의 공간정보 관리와 협력 방안을 논의하기 위해 회원국, 국제기구 및 국내 관계자 등 약 30개국 150여 명-이 참석한다.

두 국제행사가 동시에 개최되면서, 아시아·태평양 지역 공간정보 정책결정자들이 한자리에 모여 공간정보를 활용한 글로벌 현안 해결 방안을 함께 모색한다는 점에서 의미가 크다.

유엔 아태지역 공간정보위원회 총회에서는 측지기준, 토지관리, 공간정보 통계, 통합공간정보 프레임워크 등 국제사회 공동 목표를 다루고, 유라시아 공간정보 콘퍼런스에서는 유라시아 국가 간 기술 지원과 역량 강화를 위한 실질적 협력 방안을 논의한다.

행사기간 중에는 글로벌 세미나가 함께 열려 ‘GeoAI’ 등 미래 공간정보 기술을 주제로 토론이 이뤄진다. GeoAI는 공간정보와 인공지능(AI)을 융합한 기술로 공간데이터를 학습·분석하여 도시관리, 재난대응에 활용된다.

또한 국내 최대 규모의 공간정보 기술교류 박람회인 ‘2025 K-GEO Festa’와 연계해 해외 정책결정자들에게 한국의 공간정보 기술과 경험을 소개하여 국내 공간정보 기업의 해외 진출을 지원할 계획이다.

조우석 국토지리정보원 원장은 “이번 UN-GGIM-AP 총회와 ESDI 콘퍼런스는 글로벌 공간정보 미래 비전을 그리는 중요한 자리”라며 “대한민국의 공간정보 산업과 기술력을 세계에 알릴 중요한 기회인 만큼 국내 공간정보 기업과 전문가들의 실질적 성과로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.