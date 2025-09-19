9·19 평양공동선언·남북군사합의 7주년 기념 특별토론 李대통령 ‘페이스메이커’ 관련 “유엔총회 대북메시지”

[헤럴드경제=신대원 기자] 정동영 통일부 장관은 19일 “적어도 올해 안에는 9·19 군사합의가 선제적으로 복원돼야 한다”고 밝혔다.

정 장관은 이날 민통선 내 옛 주한미군의 최전방 기지였던 경기 파주 캠프 그리브스에서 열린 ‘9·19 평양공동선언·남북군사합의 7주년 기념 특별토론’에서 9·19 군사합의 관련 “정부 내 협의가 진행되고 있다”며 이같이 말했다.

앞서 이재명 대통령은 지난달 광복절 경축사를 통해 9·19 군사합의의 선제적·단계적 복원 방침을 밝힌 바 있다.

남북이 지난 2018년 체결한 9·19 군사합의는 육상 및 해상 완충구역 내 포사격·기동훈련 금지, 비행금지구역 설정, 공동경비구역(JSA) 비무장화 등의 내용을 담고 있다.

윤석열 정부는 2023년 11월 북한의 군사정찰위성 발사에 대응해 9·19 군사합의 중 남북 접경지역에 비행금지구역을 설정한 조항을 일부 효력정지 조치했다.

그러자 북한은 이에 반발하면서 남측이 혹독한 대가를 치러야 한다며 완전 파기를 선언했다.

이후 북한의 오물풍선 살포와 위치정보시스템(GPS) 교란 공격 등 대남 도발이 이어졌고 윤석열 정부는 작년 6월 전면효력정지를 결정했다.

이와 함께 정 장관은 “북미정상회담이 가능한 한 빨리 이뤄질 수 있도록 하는 것이 제일 중요한 우리 과제”라고 강조했다.

그는 지난달 이 대통령과 도널드 트럼프 대통령의 한미정상회담에서 김정은 북한 국무위원장의 이름이 공개, 비공개 회담을 포함해 20차례 넘게 호명됐다는 점을 언급한 뒤 “그만큼 트럼프 대통령 입장에서도 ‘킨한’(keen·간절한) 관심사”라고 의미를 부여했다.

정 장관은 이 대통령이 트럼프 대통령에게 ‘피스메이커’ 역할을 당부하면서 ‘페이스메이커’ 역할을 자처한 것과 관련해선 “23일 유엔총회에서 대북 평화메시지를 발신하는 것”이라고 말했다.

또 “내년 한미연합연습을 취소하느냐, 소규모로 하느냐, 윤석열 정부만큼 하느냐에 따라 남북관계 개선에 걸리는 시간을 결정할 것”이라고 전망했다.

‘새 정부의 한반도 정책과 9·19 군사합의 복원’을 주제로 진행된 이날 특별토론은 김연철 전 통일부 장관의 사회로 정 장관을 비롯해 정세현, 이재정 전 통일부 장관, 서훈 전 국가안보실장, 김동연 경기도지사가 패널로 참석한 가운데 진행됐다.

이날 행사는 민주정부 한반도평화 계승발전협의회와 경기도, 통일부 공동 주최로 열렸다.