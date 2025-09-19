9·19 평양공동선언·남북군사합의 7주년 기념 특별토론

李대통령 ‘페이스메이커’ 관련 “유엔총회 대북메시지”

정동영 통일부 장관은 19일 파주 캠프 그리브스에서 열린 ‘9·19 평양공동선언·남북군사합의 7주년 기념 특별토론’에서 “적어도 올해 안에는 9·19 군사합의가 선제적으로 복원돼야 한다”고 밝혔다. [통일부 제공]
정동영 통일부 장관은 19일 파주 캠프 그리브스에서 열린 '9·19 평양공동선언·남북군사합의 7주년 기념 특별토론'에서 "적어도 올해 안에는 9·19 군사합의가 선제적으로 복원돼야 한다"고 밝혔다. [통일부 제공]

[헤럴드경제=신대원 기자] 정동영 통일부 장관은 19일 “적어도 올해 안에는 9·19 군사합의가 선제적으로 복원돼야 한다”고 밝혔다.

정 장관은 이날 민통선 내 옛 주한미군의 최전방 기지였던 경기 파주 캠프 그리브스에서 열린 ‘9·19 평양공동선언·남북군사합의 7주년 기념 특별토론’에서 9·19 군사합의 관련 “정부 내 협의가 진행되고 있다”며 이같이 말했다.

앞서 이재명 대통령은 지난달 광복절 경축사를 통해 9·19 군사합의의 선제적·단계적 복원 방침을 밝힌 바 있다.

남북이 지난 2018년 체결한 9·19 군사합의는 육상 및 해상 완충구역 내 포사격·기동훈련 금지, 비행금지구역 설정, 공동경비구역(JSA) 비무장화 등의 내용을 담고 있다.

윤석열 정부는 2023년 11월 북한의 군사정찰위성 발사에 대응해 9·19 군사합의 중 남북 접경지역에 비행금지구역을 설정한 조항을 일부 효력정지 조치했다.

그러자 북한은 이에 반발하면서 남측이 혹독한 대가를 치러야 한다며 완전 파기를 선언했다.

이후 북한의 오물풍선 살포와 위치정보시스템(GPS) 교란 공격 등 대남 도발이 이어졌고 윤석열 정부는 작년 6월 전면효력정지를 결정했다.

정동영 통일부 장관은 19일 파주 캠프 그리브스에서 열린 ‘9·19 평양공동선언·남북군사합의 7주년 기념 특별토론’에서 “적어도 올해 안에는 9·19 군사합의가 선제적으로 복원돼야 한다”고 밝혔다. [통일부 제공]
정동영 통일부 장관은 19일 파주 캠프 그리브스에서 열린 ‘9·19 평양공동선언·남북군사합의 7주년 기념 특별토론’에서 “적어도 올해 안에는 9·19 군사합의가 선제적으로 복원돼야 한다”고 밝혔다. [통일부 제공]

이와 함께 정 장관은 “북미정상회담이 가능한 한 빨리 이뤄질 수 있도록 하는 것이 제일 중요한 우리 과제”라고 강조했다.

그는 지난달 이 대통령과 도널드 트럼프 대통령의 한미정상회담에서 김정은 북한 국무위원장의 이름이 공개, 비공개 회담을 포함해 20차례 넘게 호명됐다는 점을 언급한 뒤 “그만큼 트럼프 대통령 입장에서도 ‘킨한’(keen·간절한) 관심사”라고 의미를 부여했다.

정 장관은 이 대통령이 트럼프 대통령에게 ‘피스메이커’ 역할을 당부하면서 ‘페이스메이커’ 역할을 자처한 것과 관련해선 “23일 유엔총회에서 대북 평화메시지를 발신하는 것”이라고 말했다.

또 “내년 한미연합연습을 취소하느냐, 소규모로 하느냐, 윤석열 정부만큼 하느냐에 따라 남북관계 개선에 걸리는 시간을 결정할 것”이라고 전망했다.

‘새 정부의 한반도 정책과 9·19 군사합의 복원’을 주제로 진행된 이날 특별토론은 김연철 전 통일부 장관의 사회로 정 장관을 비롯해 정세현, 이재정 전 통일부 장관, 서훈 전 국가안보실장, 김동연 경기도지사가 패널로 참석한 가운데 진행됐다.

이날 행사는 민주정부 한반도평화 계승발전협의회와 경기도, 통일부 공동 주최로 열렸다.


