[헤럴드경제=임세준 기자] 이스타항공 조중석 대표(앞줄 가운데)와 운항 승무원, 객실 승무원이 새로 도입된 항공기 앞에서 기념 촬영을 하고 있다.

이스타항공은 이날 신규 항공기 도입을 맞아 김포국제공항에서 조중석 이스타항공 대표를 비롯한 임직원들이 참석한 가운데 도입기를 운항한 승무원들을 환영하며 꽃다발을 수여하고 기념 사진을 촬영하는 등 도입 행사를 진행했다.