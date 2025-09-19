[헤럴드경제=임세준 기자] 이스타항공 18호기 도입을 기념해 19일 오후 김포국제공항에서 이스타항공 객실 승무원들이 기념 촬영을 하고 있다.

이스타항공은 이날 신규 항공기 도입을 맞아 김포국제공항에서 조중석 이스타항공 대표를 비롯한 임직원들이 참석한 가운데 도입기를 운항한 승무원들을 환영하며 꽃다발을 수여하고 기념 사진을 촬영하는 등 도입 행사를 진행했다.