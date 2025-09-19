랩그라운 다이아몬드·플래티넘 사용

[헤럴드경제=전새날 기자] 디디에 두보는 고급 소재와 뛰어난 기술력으로 완성된 ‘2025 FW(가을·겨울) 센슈얼 컬렉션’ 신제품을 출시했다고 19일 밝혔다.

이번 컬렉션은 디디에 두보만의 색상을 담아낸 팬시컷 ‘랩그로운 다이아몬드’와 최고급 금속 소재 ‘플래티넘’을 사용했다.

컬러 랩그로운 다이아몬드는 쉽게 접할 수 없는 핑크, 옐로우 색상을 구현하기 위해 원석을 선별하고 연마하는 과정을 거쳤다. 각 스톤의 거들에는 브랜드 각인을 새겨 디디에 두보만의 차별성을 극대화했다.

플래티넘을 40년 이상 경력의 장인이 현미경으로 섬세하게 세공하고, 컬러 랩그로운 다이아몬드를 세팅해 고급스럽고 희소성 있는 프리미엄 주얼리를 완성했다.

디디에 두보는 브랜드 뮤즈 고윤정(사진)의 새로운 광고 캠페인도 공개했다. 고윤정이 착용한 신제품을 포함한 디디에 두보의 새로운 센슈얼 컬렉션은 전국 백화점 매장과 공식 온라인 부티크에서 만나볼 수 있다.