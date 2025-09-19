산업생태계, 정주환경, 인재양성, 투자유치 등 분야별 실현방안 도출 우주항공복합도시 특별법 제정을 위한 초광역 협력 방안 모색

경남도는 19일 도정회의실에서 김명주 경제부지사 주재로 ‘우주항공복합도시권 광역발전계획 수립 연구용역 중간보고회’를 열고 우주항공복합도시 실현을 위한 전략을 논의했다.

도는 국토연구원과 함께 진행 중인 이번 연구용역을 통해 우주항공산업 육성을 위한 광역 차원의 종합구상안을 마련하고 있다. 연구 결과는 시군 개발사업 가이드라인, 상위 국가계획 반영, 국책사업 추진 근거자료, 선도기업 및 지원기관 유치 제안 등에 활용될 예정이다.

보고회에서는 ▷산학연 플랫폼시티 ▷테스트베드시티 ▷유니버시티 ▷우주항공테마시티 등 4개 테마를 중심으로 한 복합도시 콘셉트가 제시됐다. 또 지역별로 △사천·진주를 중심으로 한 우주항공복합도시 및 융복합 혁신지구 △고성·하동 신산업 육성벨트 △남해·산청 관광 정주벨트를 조성하는 방안이 논의됐다.

특히 우주항공청이 입지한 사천지구를 중심으로 산학연 집적화, 창업·혁신, 인재양성, 정주환경을 아우르는 공간 구상을 마련해 사천시 도시개발사업의 체계적 추진을 뒷받침할 계획이다. 경남의 우주항공청·항공산업 생태계와 전남의 발사체·에너지 인프라를 연결하는 신산업벨트 구축을 통해 초광역 협력 기반의 국가균형발전 축으로 발전시키는 방안도 포함됐다.

도는 이번 연구 결과를 ‘우주항공복합도시 건설 특별법’ 제정의 필요성을 뒷받침하는 근거로 활용하고, 국회 토론회와 전문가 포럼 등을 통해 공감대 형성에 나설 방침이다. 연말까지는 중간보고회에서 제시된 의견과 새 정부 정책 방향을 반영해 최종 광역발전계획을 확정할 예정이다.

김명주 경제부지사는 “대한민국이 우주항공 강국으로 도약하기 위해서는 산업생태계와 인재양성이 동시에 작동하는 제도적·공간적 기반이 필요하다”며 “한국형 우주항공복합도시 건설을 위한 도 차원의 계획을 선제적으로 수립해 실현 가능한 사업부터 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.