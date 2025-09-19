추석 성수기 대비 축산물 공급상황 점검

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 한우와 돼지고기, 달걀 공급 물량을 늘려 추석 성수품 물가 잡기에 나선다.

이형일 기획재정부 1차관은 19일 충북 음성 농협축산물 공판장에서 물가관계차관회의를 열고 이 같은 내용을 발표했다.

정부는 한우의 9월 공급 물량을 대폭 확대하기로 했다. 평시 공급 물량 1만6000톤보다 2배가량 많은 3만톤으로 늘린다. 자조금 활용 할인 행사를 통해 한우를 최대 50% 할인된 가격에 판매한다.

돼지고기는 평상시보다 1.3배 많은 6만5000톤을 공급한다. 업체별 배정이 완료된 원료육 할당관세 적용 물량(1만톤)도 국내로 신속히 유입하기로 했다. 아울러 달걀은 산지 가격 전망을 수급동향 정보지에 게재해 기존 산지 가격 고시 역할을 대체할 예정이다.

정부양곡 추가 공급물량 2만5000톤은 민간 업체로 인도해 다음 달 17일까지 시중에 유통할 예정이다. 마늘은 수매비축물량 400톤, 계약재배물량 600톤을 대형 유통업체와 도매시장 등에 공급한다. 사과와 배 등 과일류 관련 실속형 선물 세트는 오는 21일부터 판매된다.

이 차관은 이날 회의 직후 음성 축산물공판장 내 한우 경매장을 방문해 “추석 성수기 축산물 수요 증가에 대응해 공급 물량을 충분히 확보하는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다. 음성 축산물공판장은 6년 연속으로 경매거래액 1조원 이상을 기록한 전국 최대 규모의 축산물공판장이다.

아프리카돼지열병과 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 최근 발생한 것에 대해선 “현재까지 피해 규모가 크지 않고 추가 발생이 없는 점은 다행스럽다”라면서도 “추석 성수기 이동량이 증가하는 만큼 각별히 경각심을 갖고 방역에 힘써달라”고 당부했다.

정부는 발병 이후 인근 농장 검사 강화, 소독 등 긴급조치 시행 등 비상대응체계에 돌입했다. 동절기 방역 강화를 위한 가축전염병 특별방역대책도 조속히 수립해 추진할 계획이다.