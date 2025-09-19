19일 아이폰17 시리즈 공식 출시 아침부터 오프라인 매장 북새통

“어제 저녁 9시30분부터 줄을 섰습니다. 갤럭시S25 엣지를 사용하고 있는데 얇은 폼팩터의 사용감이 좋아 아이폰 에어도 하나 더 장만했습니다.”

19일 서울 중구 ‘애플 명동’에서 가장 먼저 아이폰17 시리즈를 구입한 1호 구매자 김지민(서울 성북구) 씨는 이렇게 말했다. 이날 애플 명동은 김 씨 뿐 아니라 신형 아이폰을 조금이라도 빨리 구매하려는 이들로 개점 시간인 오전 8시 전부터 북새통을 이뤘다. 100여 명의 사람들이 정문 앞에 길게 줄을 섰다. ‘혁신은 없었다’는 혹평이 무색하게 아이폰17 시리즈의 인기는 뜨거웠다.

애플은 19일 아이폰17 시리즈를 국내에 공식 출시했다.

지난해에 이어 올해도 한국이 아이폰 1차 출시국에 포함된 것을 방증하듯 매장 앞에는 아침 일찍부터 외국인 구매자들이 상당수 눈에 띄었다. 한국은 시차상 애플 본사가 있는 미국보다 아이폰17을 더 빨리 만나볼 수 있는 국가 중 하나다. 호주에 이어 전 세계에서 두 번째로 빠르다.

베트남에서 왔다는 키엔(Kien) 씨는 “아이폰17을 구입하기 위해 일부러 이 기간 한국 여행을 계획했다”고 말했고, 네팔에서 온 카날 슈실(Khanal Shushil) 씨는 “아이폰17 프로 맥스를 구입하기 위해 아침부터 매장을 찾았다”고 했다.

이날 현장에서도 확인했듯, 아이폰17 시리즈는 ‘혁신은 없었다’는 평가에도 불구하고 많은 관심을 모았다. SK텔레콤·KT·LG유플러스 등 통신3사 국내 예약 판매 현황도 전작과 유사한 것으로 집계됐다.

아이폰17 시리즈 가운데 가장 높은 수요를 보인 모델은 단연 아이폰17 프로였다. 매년 신제품 출시 때마다 가장 높은 인기를 구가하던 만큼 올해도 사전 예약 판매 1위를 기록했다.

프로 맥스 모델에 대한 선호도가 전작 대비 떨어진 점은 눈 여겨볼 점이다. 그동안 아이폰 시리즈는 ▷프로 ▷프로 맥스 ▷기본 ▷ 플러스 순으로 예약 비중이 높았다. 하지만 아이폰17 시리즈는 ▷프로 ▷기본 ▷에어 ▷프로맥스 순으로 높은 선호도를 보였다.

업계 관계자는 “이번에 출시된 기본 모델이 프로급 성능을 무장해 ‘가성비 폰’이란 인식이 생겼다”며 기본 모델의 인기 배경을 설명했다.

실제로 SK텔레콤은 사전 예약 결과 ▷아이폰17 프로 ▷아이폰17 기본 ▷아이폰 에어 순으로 수요가 몰렸다고 밝혔다. KT도 이례적으로 ▷아이폰17 ▷아이폰 17 프로 순으로 많은 관심을 받았다고 전했다. LG유플러스도 비슷한 양상을 보였다.

색상은 프로 모델 기준 ‘실버’가 압도적인 인기를 누렸다. 기본 모델은 ‘화이트’ 색상의 수요가 높았다.

한편 통신3사는 아이폰17 시리즈 출시에 맞춰 아이폰에서도 RCS(Rich Communication Services) 메시징 서비스를 지원한다.

RCS는 문자메시지의 진화된 세계 표준 규격이다. 그룹 채팅, 고품질 사진 전송, 읽음 확인·‘입력 중’ 표시 등 보다 편리한 메시징 경험이 특징이다. 국내에서는 그간 안드로이드 운영체제(OS)에서만 지원해왔다. 이런 가운데 애플이 지난해 말부터 RCS 적용을 국가별로 순차 확대하기 시작하며, 마침내 국내에서도 사용할 수 있게 됐다. 다만 아이폰11 시리즈 이상 사용자들에 한해 iOS 26 업데이트를 마쳐야 이용 가능하다. 박혜림 기자