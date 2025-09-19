사내부통제위 운영, 206건의 내부위험 관리

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국도로공사는 국제표준화기구(ISO)가 제정한 부패방지 경영시스템(ISO 37001)과 규범준수 경영시스템(ISO 37301) 인증을 취득했다고 19일 밝혔다.

ISO 37001은 조직 내 부패 리스크를 예방·관리하는 국제표준이고, ISO 37301은 법규와 윤리 규범 준수 체계를 평가하는 국제표준이다. 이번 인증은 공사가 국제적 기준에 부합하는 윤리·준법경영 체계를 갖췄음을 의미한다.

한국도로공사는 지난 2023년에 사장을 위원장으로 하는 내부통제위원회를 신설한 이후 ▷운영예규 제정 ▷임직원 교육 확대 ▷취약업무 절차서 마련 ▷부서별 통제이행 점검제도 도입 등으로 206건의 내부위험을 체계적으로 관리하며 윤리·준법경영 체계를 고도화해 왔다.

이러한 윤리경영·내부통제 시스템 성과를 대외적으로 인정받아, 2023년에는 국민권익위원회 주관 청렴윤리경영 실천·확산 분야 유공 표창을, 2024년에는 개인정보보호위원회 주관 개인정보보호 유공 표창을 수상했다.

한국도로공사는 국제표준 기반 윤리·준법경영 체계를 더욱 고도화하고, 사전적 리스크 관리 체계를 강화하는 한편, 환경·사회·지배구조(ESG)를 아우르는 지속가능 경영 체계 정착에도 속도를 낼 계획이다.

한국도로공사 관계자는 “이번 ISO 37001·37301 인증은 공사의 윤리·준법경영 체계가 국제적 신뢰성을 확보했다는 상징적 성과”라며 “앞으로도 ESG 경영을 실현하는 공기업으로서 투명성과 책임성을 강화하고 국민의 신뢰에 부응하겠다”고 말했다.