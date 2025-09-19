포항 포스코 찾아 철강 업계 간담회 “대미 관세 완화 협의 지속…후속지원책 마련하고 우회덤핑 방어”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김정관 산업통상자원부 장관은 19일 “철강 기업, 금융권, 정책금융기관이 함께 약 4000억원의 지원 효과를 낼 수 있는 보증상품을 신설하겠다”고 밝혔다.

김 장관은 이날 산업위기 선제대응지역으로 지정된 경북 포항으로 내려가 포스코 인공지능(AI) 고로와 수소환원제철 개발센터 등 현장을 점검하고 국내 주요 철강 기업 사장단과 간담회를 가졌다.

김 장관과 철강업계 대표 간담회는 취임 이후 처음이다. 글로벌 공급 과잉과 수입재 침투 등에 더해 미국발 고관세 타격까지 겪고 잇는 철강업계를 정부가 적극 지원한다는 의지를 보이기 위함이라는 분석이 나온다.

이날 간담회에는 이희근 포스코 사장, 서강현 현대제철 사장, 최삼영 동국제강 사장, 홍만기 세아제강 부사장,최철균 넥스틸 상무,김영학 TCC스틸 사장, 이경호 한국철강협회 상근부회장 등이 참석했다.

이 자리에서 김 장관은 “대미 관세 협상에서 철강 관세 면제를 강하게 요구했지만 관철이 어려웠던 점에 대한 업계의 이해를 구한다”며 “미국 측과 관세 완화 협의를 지속하고 관세 후속 지원대책 이행, 우회 덤핑 등 불공정 수입재 방어도 적극 추진해 나겠다”고 말했다. 그러면서 철강 업계를 지원하기 위해 ‘철강 수출공급망 강화 보증상품’을 신설하겠다는 계획을 밝혔다.

지난 3월 도널드 트럼프 미국 행정부는 수입 철강·알루미늄 제품에 25%의 품목관세를 부과한 데 이어 6월부터는 50%로 인상해 관세 장벽을 크게 높였다. 관세 직격탄을 맞은 한국 철강 업계는 7월 대미 수출이 작년보다 25% 넘게 급감했다.

김 장관은 “국내외 공급과잉 문제에 대해서는 업계와 긴밀히 소통하며 품목별 대응 방향을 검토해 나가고 철강산업 위기로 촉발된 지역경제 어려움을 해소하며 국회에서 발의된 철강산업 특별법에 대해서도 핵심 정책과제들이 입법화될 수 있도록 국회와 협의해 나가겠다”고 강조했다.

김 장관은 현장 시찰에서 “철강산업의 AI 접목을 통한 효율성과 산업안전 강화를 지원하고, 저탄소 철강재 및 특수탄소강에 대한 인센티브 등 저탄소·고부가 전환을 지속적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.

이어 “근로자 안전이 산업 경쟁력의 출발점”이라며 “중대재해 예방을 위한 기업 관리 강화와 투자 확대해 달라”고 당부했다.

산업부는 철강산업의 위기에 대응하기 위해 지난 1월 출범한 ‘철강산업 경쟁력 강화 태스크포스(TF)’ 등을 통해 전문가·업계와 정책 과제에 대한 논의를 이어가고 있다. TF 논의 결과와 관계부처 협의를 종합해 철강기업들의 글로벌 공급과잉 대응 노력 지원 등을 담은 ‘철강산업 고도화 방안’을 조만간 내놓을 예정이다.

이번 포항 방문은 전날 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 행사 사전 점검 일정과 함께 진행됐다. 전날에는 ‘APEC 경제인 행사 추진위원회’ 회의에도 참여해 민간의 적극적 참여를 당부했다.