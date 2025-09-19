세계적인 권위의 국제 디자인 공모전서 쾌거 삼성 모바일 디자인 비주얼 아이덴티티 시스템 저시력자 위한 가전의 포용적 디자인으로 금상 수상

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 세계적인 권위의 국제 디자인 공모전 ‘IDEA(International Design Excellence Awards) 2025’에서 금상 2개, 은상 3개, 동상 3개, 입상 39개 등 총 47개의 상을 받았다고 19일 밝혔다.

올해 삼성전자는 AI를 접목한 차별화된 제품 디자인, 사회적 가치를 반영한 지속가능한 콘셉트 디자인이 높은 평가를 받으며 대규모 수상에 성공했다.

IDEA는 미국 산업디자이너 협회(IDSA)가 1980년부터 주관해온 대회로, 디자인 혁신성·사용자 경험·사회 기여도 등을 평가해 산업제품, 소비자 기술, 디지털 인터랙션, 패키징 등 총 20개 부문에서 매년 수상작을 발표한다.

이번 ‘IDEA 2025’에서는 ‘삼성 모바일 디자인 비주얼 아이덴티티 시스템(Samsung Mobile Design Visual Identity System)’과 저시력자를 위한 ‘가전의 포용적 디자인(Samsung Inclusive Essentials) 선행 콘셉트’ 가 최고상인 금상을 수상했다.

삼성 모바일 디자인 비주얼 아이덴티티 시스템은 갤럭시 모바일 제품의 다양한 폼팩터를 하나의 시각적 정체성으로 연결한 것이 특징이다.

각각의 제품이 가진 모바일 폼팩터의 특징을 고유의 규칙에 따라 직관적으로 표현해, 제품이 가진 본질적 가치에 집중한다는 디자인 메시지 ‘에센셜(Essential)’을 효과적으로 전달했다는 평가를 받았다.

저시력자를 위한 ‘가전의 포용적 디자인 선행 콘셉트’는 시각 장애인과 노인뿐만 아니라 모든 사용자들이 가전제품을 더 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 접근성을 높인 디자인이다.

다양한 제품의 조작 버튼 형태와 색상 체계를 표준화한 것이 특징이며, 빛, 소리, 볼록 엠보싱(embossing) 등으로 시각·청각·촉각적 안내를 동시에 제공한다. 이를 통해 저시력자를 포함한 사용자들은 보다 직관적으로 제품을 이해하고 더 쉽게 조작할 수 있다.

은상을 수상한 ‘갤럭시 탭 S10 시리즈’는 대화면에 최적화된 AI가 적용된 프리미엄 태블릿이다. 사용자는 다양한 AI 기능을 S펜으로 손쉽게 사용할 수 있으며, 스마트싱스(SmartThings)의 ‘3D 맵 뷰(3D Map View)’를 통해 집과 연결된 모든 기기를 한 번에 관리하는 등 태블릿에 최적화된 AI 사용 경험을 누릴 수 있다.

변화하는 미래 주거 환경에 맞춰 지속가능한 공간을 제안한 ‘스마트 모듈러 하우스’, 빌딩 통합 관리 솔루션(b.IoT)의 ‘디지털 트윈’도 은상을 수상했다.

갤럭시 AI 기능과 감각적인 컬러, 고급 소재 등으로 프리미엄 모바일 경험을 제공하는 ‘갤럭시 S24 FE’, 삼성 AI TV의 ‘무한한 가능성(Endless Wonder)’을 영상으로 표현한 ‘비전 AI 온스크린 스토리(Samsung Vision AI Onscreen Story)’, AI 홈과 스마트싱스가 탑재돼 더욱 편리하게 에너지를 관리할 수 있는 가정용 히트펌프 난방기기 ‘EHS 모노 시스템(EHS Mono Outdoor-Indoor System)’ 등 총 3개 디자인은 동상을 수상했다.

또한 ▷갤럭시 Z 폴드·플립6 ▷스마트 모니터 M9 ▷비스포크 AI 원바디 세탁·건조기 등 AI 기반 제품을 비롯해, ▷지속가능 패키지 디자인 ‘보자기(BOJAGI)’ ▷‘밀라노 디자인 위크 2024’ 전시 등도 입상 명단에 올랐다.

마우로 포르치니 삼성전자 DX부문 최고 디자인 책임자(CDO) 사장은 “기술과 인간적 공감에서 비롯된 혁신은 우리 모두의 삶을 더욱 풍성하게 한다”며 “기술의 한계를 극복하고 사람과 사람을 따뜻하게 이어주며, 모두가 함께 더 밝은 미래를 만들어 나갈 수 있도록 할 것”이라고 말했다.