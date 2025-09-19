2017년, 2022년에 이은 3번째 계약 북유럽 국가 수출 적극 추진

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화에어로스페이스는 노르웨이 국방물자청(NDMA)과 K9 자주포 24문을 추가 공급하는 계약을 체결했다고 19일 밝혔다.

노르웨이 오슬로 NDMA에서 전날 열린 계약식에는 손재일 한화에어로스페이스 대표이사와 그로 예레 NDMA 청장, 라스 레르비크 육군참모총장, 서민정 주 노르웨이 대사 등 양측 관계자들이 참석했다.

이번 계약은 2017년 K9 24문, 2022년 K9 4문에 이은 3번째 계약이다. 노르웨이 육군이 K9의 납기, 품질 및 실전 운용 성능 등을 긍정적으로 평가한 결과다. 앞서 노르웨이 국방연구소(FFI)는 K9에 대해 예산과 납기, 성능 목표를 모두 충족했다고 평가한 바 있다.

이번에 공급되는 K9 자주포는 노르웨이 군 요구에 맞춰 성능을 개선할 예정이다. 노르웨이군의 전투체계 적용 등 노르웨이 군에 최적화된 맞춤형 솔루션도 제공할 계획이다.

한화에어로스페이스는 이번 추가 계약을 통해 북유럽 국가에서 K9 도입 확대 및 다연장로켓 천무 등 후속 수출도 적극 추진해 나갈 예정이다. 손재일 대표는 “앞으로도 노르웨이의 국방력 강화에 이바지하고, 함께 성장하는 든든한 파트너로서 양국의 방산 협력을 더욱 공고히 해 나갈 것”이라고 말했다.

예레 청장은 “한화에어로스페이스와 협력을 통해 노르웨이 육군의 중요한 전력을 확보하게 될 것으로 확신한다”고 말했다.