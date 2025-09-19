35곳 가운데 16곳이 의사 부족…25곳은 간호사 부족

[헤럴드경제=이태형 기자]국내 공공의료원 10곳 중 8곳은 의사나 간호사 수가 정원에 못 미치는 것으로 나타났다.

19일 국회 보건복지위원회 소속 조국혁신당 김선민 의원이 국립중앙의료원에서 제출받은 자료에 따르면 작년 말 기준 서울의료원을 포함한 전국 35개 공공의료원의 의사 수는 총 1343명으로, 정원(1451명)에 못 미친다.

병원별로는 36곳 중 16곳에서 의사 정원보다 현원이 적었고, 간호사가 부족한 병원은 더욱 많았다.

공공의료원 간호직 전체 정원은 8262명인데, 현재 근무 인원은 이보다 593명 적은 7669명이었다.

35곳 중 25곳(71.4%)의 의료원에서 간호사 수가 정원에 못 미쳤다.

35개 의료원 중 의사와 간호사가 모두 채워졌거나 정원보다 많은 곳은 20%인 7곳에 그쳤고, 나머지 28곳(80%)은 의사 또는 간호사 부족을 겪고 있었다. 의사와 간호사가 둘 다 정원에 못 미치는 곳은 13곳이었다.

공공의료 인력난은 수도권도 예외가 아니다. 서울의료원의 경우 의사직이 정원 대비 67.7%, 간호사는 98.6%에 그쳤고, 성남시의료원도 의사와 간호사 숫자가 정원 대비 각각 55.6%, 54.3%에 불과했다.

김선민 의원은 “지역·계층·분야와 관계없이 국민의 건강을 보호·증진하기 위해 국가와 지자체가 공공의료원을 운영하고 있지만, 인력 부족으로 제대로 된 진료를 하기 힘든 상황”이라고 지적했다.

김 의원은 이어 “이를 해결하기 위한 지역의사제 도입 등은 의료계의 반대로 제대로 논의조차 못하고 있는 상황”이라며 “지역·필수의료가 공백 상태가 되지 않도록 정부가 시급히 대책을 만들어야 한다”고 강조했다.