[헤럴드경제=박연수·강승연 기자] 신세계백화점은 미쉐린 가이드와 미쉐린 3스타 레스토랑에서 백화점 VIP 대상 다이닝 행사를 진행했다고 19일 밝혔다.

신세계백화점은 지난 18일 서울 강남구 3스타 레스토랑 ‘밍글스’에서 ‘포핸즈 다이닝’ 이벤트를 열었다. VIP고객 20명과 동반자 20명 등 40명을 오찬과 만찬으로 절반씩 나눠 진행했다. 포핸즈 다이닝은 두 명의 미쉐린 셰프가 네 개의 손으로 최고의 만찬을 펼친다는 뜻이다.

밍글스 강민구 셰프와 함께 1스타 레스토랑 이스트 조영동 셰프가 함께 요리를 선보였다. 한식과 양식의 조화를 담아낸 파인다이닝 메뉴 10종에 세계적 와인 평론지인 ‘로버트 파커 에드보케이트’에서 평점 90점 이상을 받은 와인 4종을 곁들여 내놓았다.

이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 “국내 유일 미쉐린 3스타와 협업한 다이닝 등은 신세계만이 제안할 수 있는 독보적인 서비스의 상징적인 사례”라며 “VIP 고객이 자부심을 느낄 수 있는 최고의 경험을 선보이겠다”고 말했다.