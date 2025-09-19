[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시교육청은 추석 명절을 앞두고 건설업체 자금난 해소와 지역경제 활성화를 위해 공사대금 등 320억원을 조기 집행한다.

19일 대구교육청에 따르면 단위학교로 지원하는 공사 예산은 조기 교부해 집행하도록 하고 공사업체에는 기성금, 선금, 노무비 구분관리제 등 공사대금 청구 제도를 적극 안내해 명절 전 대금 청구를 유도한다.

또 기성 및 준공 검사를 5일 이내 완료하고 업체의 공사대금 청구 시 3일 이내 지급해 추석 명절 전 공사대금 집행을 완료할 계획이다.

대구교육청은 공사현장의 임금 등 체불을 예방하기 위해 모든 공사현장에 대한 근로자 임금, 하도급대금, 자재·장비 대금 등의 체불 여부를 지도·점검하고 공사업체 대표자에게 체불 방지를 당부하는 공문을 발송한다.

시교육청은 지역과의 상생을 위해 2022년부터 지역경제 활성화 추진 계획을 추진하고 있으며 지역 공사업체들의 의견을 반영해 공사분야까지 확대하는 등 지역업체들의 사업참여 확대를 통한 지역경제 활성화를 위해 노력하고 있다.

강은희 대구교육감은 “추석 명절을 앞두고 공사대금이 조속히 지급돼 지역 업체들이 자금 걱정을 덜고 현장근로자들 또한 임금체불 없이 모두가 즐겁고 풍성한 추석을 맞이할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.