미취업 청년을 위한 2025년 채용트랜드 및 실전대응 팁 등 ‘취업특강’ 마련 1:1 상담, 이력서 사진촬영, 자기소개서 컨설팅 등...맞춤형 지원 프로그램 20개 기업 참여, 청년·중장년 구직자 200여 명 현장면접 통해 채용 연계

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 구직자와 구인기업 간의 만남의 장을 마련, 실질적인 취업 기회를 제공하기 위해 오는 22일 해누리타운에서 일자리 박람회 ‘더! 잡다(Job多)’를 개최한다.

이번 박람회는 △현장 면접 △실전 취업 특강 △1:1 맞춤 상담 △이력서 사진 촬영 등 다양한 프로그램을 마련해 구직자에게 더욱 구체적이고 현실적인 지원을 제공할 예정이다.

특히 20개 기업이 참여하는 현장 면접에서는 사무직, 영업, 판매관리, 물류, 상담 등 다양한 직종의 기업 인사담당자들이 구직자 면접을 통해 현장에서 채용을 결정한다. 지난 4월에 개최된 ‘일자리 박람회’에서는 총 267명이 면접에 참여해 31명이 현장에서 채용되고, 92명이 2차 면접대상자로 선정된 바 있다.

구는 현장채용이 이루어지지 않은 면접 참여자에 대해서도 구직 정보 제공 및 일자리 연계 등 취업 지원 서비스를 이어가고 있다.

청년을 대상으로 한 실전 취업 특강도 마련된다. 유튜브 채널 ‘취·날·드’ (취업의 날개를 되어 드리는) 운영자가 강연자로 나서 2025년 채용 트렌드, AI 기반 면접 전략, 실전 대응 팁 등에 대해 청년 눈높이에 맞춰 쉽고 유쾌하게 강의를 펼칠 예정이다.

또 전문직업상담사가 1:1 맞춤형 취업상담을 제공하는 상담 부스와 고용지원 기관이 참여하는 홍보부스도 운영된다. 남부고용복지플러스센터는 국민취업지원제도, 내일배움카드 등 구직자가 꼭 알아야 할 고용안정 및 직업능력개발 지원사업을 안내하고, 서부여성발전센터는 경력단절 여성 재취업을 위한 다양한 교육정보를 제공한다.

이 외에도 자기소개서 컨설팅, 이력서 사진 촬영, 퍼스널 컬러 진단 등 구직자의 취업 실전 역량을 높이기 위한 다양한 체험 프로그램이 진행된다.

‘양천구 일자리박람회’는 취업 정보에 관심 있는 누구나 참여할 수 있으며, 자세한 사항은 양천구청 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

이기재 양천구청장은 “이번 일자리박람회는 구직자에게는 실질적인 취업 기회를 제공하고, 기업에는 우수한 인재를 만나는 창구가 될 것”이라며 “앞으로도 구민의 고용 안정과 삶의 활력 회복을 위한 맞춤형 일자리 지원 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.