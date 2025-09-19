겉으론 잔잔해 보여도 시장 한 켠에는 반짝이는 보석이 자리합니다. 사각지대에도 주목해본다면 알짜 회사에 투자할 기회를 잡을 수 있습니다. 브릿지코드의 시선에서 살펴본 중소·중견기업 인수·합병(M&A) 트렌드 소식을 띄웁니다. <편집자주>

6조 8천억 HMR 시장…공장보다 브랜드·기획력이 자산 유통과 자본이 담긴 도시락…한국 식품산업 판을 흔들다

어제 점심, 회사 앞 편의점에서 구입한 4500원짜리 도시락. 겉보기엔 단순한 한 끼지만, 그 이면에는 수천억 원 규모의 인수·합병(M&A)과 자본의 전략이 숨어 있다. 소비자는 밥을 먹었을 뿐이지만, 그 한 끼가 산업 판도를 바꾸는 현장의 일부였다.

▶‘한 끼’가 된 거대한 시장= 국내 간편식(HMR) 시장은 더 이상 틈새가 아니다. 2025년 판매액은 약 6조8000억원에 이를 것으로 전망된다. 최근 1년간 편의점 간편식 판매액은 전년 대비 29.1% 급증했다. 도시락·김밥·냉동 국·탕류 등 제품군이 다양해지고, 퀵커머스·배달앱과 결합하면서 소비자들은 ‘간편식=편의점’으로 인식하게 됐다는 분석이다.

편의점 도시락은 단순한 한 끼가 아니라 식품·외식 산업 7대 이슈 중 하나로 꼽히는 ‘간편식 보편화’의 상징이다. 특히 고물가·고환율 환경 속에서도 합리적 선택지로 자리 잡으며, 경기 불확실성 속에서 오히려 존재감을 키우고 있다.

“이 도시락은 누가 만들었을까?”

▶도시락이 들려주는 M&A 이야기= 여기서 흥미로운 질문이 생긴다. 대다수의 도시락은 대기업 계열 식품사가 기획·제조하고, 편의점 본사가 유통망을 활용해 판매한다. 그런데 이 과정에서 M&A가 빠질 수 없다.

대표적 사례가 미니스톱 인수다. 일본 이온그룹이 주요 지분을 보유하던 미니스톱코리아는 2022년 롯데에 약 3130억원에 매각됐다. 이후 간판은 ‘세븐일레븐’으로 교체됐고, 소비자는 단순한 점포 브랜드 변화로 여겼다. 하지만 실제로는 편의점 판도를 뒤흔든 전략적 M&A였다. 도시락 메뉴와 상품 기획도 이 과정에서 달라졌다.

이런 거래는 앞으로도 더 많아질 수밖에 없다. 식품기업 입장에서는 원재료 가격 상승, 고금리·고환율 환경 때문에 자체 성장에 한계를 느낀다. 하지만 간편식 브랜드를 보유한 중소기업을 인수하면 곧바로 전국 편의점 유통망과 충성 소비자를 확보할 수 있다.

소비자 입장에서는 도시락이 하나 더 늘어난 것에 불과하지만, 실제로는 글로벌 자본과 대기업 전략이 반영된 결과물일 수 있다.

브랜드, 소비자 팬덤, 그리고 상품 기획력이 핵심이다.

▶편의점 도시락의 ‘숨은 구조’= 편의점 도시락의 진짜 자산은 공장에서 찍어내는 제품이 아니다.

최근 M&A는 단순히 공장을 인수하는 방식에서 벗어나, 브랜드와 기획력만을 떼어내는 사업양수도 형태로 이뤄지기도 한다. 불확실성을 줄이고 거래 속도를 높일 수 있기 때문이다. 이러한 구조는 과거의 ‘매각=끝’이라는 공식을 넘어, ‘파트너십=확장’이라는 새로운 공식을 만들어내고 있다.

편의점 도시락은 그 대표적 사례다. 창업자가 여전히 메뉴 개발을 주도하고, 대기업은 자본과 마케팅을 보태는 방식이다. 성과가 커질수록 창업자에게도 보상이 돌아가는 성과연동(Earn-Out) 구조가 결합하면서, M&A는 점점 더 파트너십에 가까워지고 있다.

“오늘의 도시락이 내일의 산업 지도를 바꾼다.”

▶도시락 뚜껑을 열면 산업 지도가 보인다= 편의점 도시락은 이제 단순한 한 끼가 아니다. 그 안에는 간편식 시장 성장(6조8000억원), 온라인 유통 확대(2025년 온라인 식품 거래액 37~38조원 예상), 원가 부담 심화와 자본의 집중이라는 거대한 산업 이슈가 응축돼 있다.

소비자는 도시락을 먹지만, 그 뒤에서는 자본과 전략이 움직인다. 편의점 도시락은 작지만 강력한 증거다. 소박한 한 끼가 한국 식품산업의 미래를 보여주고 있다.