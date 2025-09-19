142타점으로 테임즈 기록 넘어서 KBO 외국인 시즌 최다 홈런 타이

[헤럴드경제=조범자 기자] 프로야구 삼성 라이온즈 르윈 디아즈가 시즌 48호 홈런을 쏘아 올리며 한 시즌 외국인 타자 시즌 최다 타점 신기록을 세웠다. 홈런은 외국인 최다 타이다.

디아즈는 18일 경남 창원 NC파크에서 열린 2025 KBO리그 NC 다이노스와 원정경기 0-4로 끌려가던 4회초 무사 1, 2루에서 상대 투수 임정호로부터 우측 펜스를 넘어가는 3점 홈런을 뽑아냈다. 임정호의 2구째 시속 136㎞짜리 투심 패스트볼을 통타, 스리런 아치를 그렸다.

디아즈는 3점 홈런으로 시즌 142타점을 기록, 2015년 에릭 테임즈가 달성한 외국인 한 시즌 최다 타점 기록(140타점)을 넘어 신기록의 주인공이 됐다.

또 KBO리그 역대 한 시즌 최다 타점 기록인 2015년 박병호의 146타점에도 4타점 차로 접근했다.

디아즈는 이와 함께 KBO리그 외국인 선수 한 시즌 최다 홈런 기록(2015년 삼성 야마이코 나바로·48개)과도 어깨를 나란히 했다.

아울러 역대 외국인 선수 최초 한 시즌 50홈런 기록도 가시권에 뒀다.

디아즈는 남은 경기에서 홈런 하나를 추가하면 외국인 최다 홈런 신기록을 작성하고, 홈런 2개를 더 날리면 외국인 최초 50홈런 고지를 밟는다.

역대 KBO리그에선 이승엽(1999년 54개·2003년 56개)과 심정수(2003년 53개), 박병호(2014년 52개·2015년 53개)만이 한 시즌 50홈런을 돌파했다.

삼성은 디아즈와 구자욱의 홈런을 앞세워 NC에 9-5 역전승을 거뒀다.

삼성은 4-5로 뒤진 8회 구자욱의 우월 1점 홈런으로 균형을 다시 맞춘 뒤 계속된 공격에서 2점을 추가해 7-5로 앞섰고, 9회 전병우의 2타점 적시타로 승부를 갈랐다.