[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인하대병원은 18일 병원 지하 2층 강당에서 제18회 대장앎의 날 기념 건강 공개강좌를 열었다.

대한대장항문학회가 주최하고 병원 암통합지원센터가 주관한 이번 행사는 대장암에 대한 올바른 인식을 확산하고 예방·관리를 돕기 위해 마련됐다.

대장앎의 날은 대한대장항문학회가 국민들에게 대장 건강의 중요성을 알리고 대장암 예방 문화를 확산하기 위해 매년 9월 진행하는 전국적 캠페인이다.

강좌는 총 3개 주제로 진행됐다. 외과 최문석 교수는 ‘대장암 진단에서 치료까지’를 주제로 대장암의 조기 발견과 최신 치료법에 대해 설명했다.

이유진 영양사는 ‘대장암 환자의 건강한 식생활’을 통해 식습관 관리법을 소개했다.

김동철 건강운동관리사는 ‘암 환자 운동의 중요성’을 주제로 생활 속 운동 실천법을 제시했다.

인하대병원 최선근 암통합지원센터장(진료부원장·외과 교수)은 “대장암은 우리나라에서 환자가 꾸준히 증가하고 있는 대표적인 암 중 하나이지만, 조기 검진과 적절한 치료, 생활습관 관리만으로 충분히 극복할 수 있다”고 말했다.