강순애 명예교수, 고문헌 324책 기증 ‘강순애 문고’ 조성…10월부터 공개

[헤럴드경제=김현경 기자] 최초의 한글 성서본을 국립중앙도서관에서 볼 수 있게 된다.

국립중앙도서관은 강순애 한성대학교 명예교수로부터 최초의 한글 성서 등 고문헌 324책을 기증 받았다고 18일 밝혔다. 도서관은 ‘강순애 문고’를 설치하고, 오는 22일 기증식을 개최한다.

‘강순애 문고’에는 희귀 기독교 문헌을 비롯해 수업용으로 활용된 고문서, 목활자와 인쇄 도구 등 324책이 포함됐다. 이 중 ‘예수셩교 요안ᄂᆡ복음젼셔’는 1882년 중국 심양 문광서원에서 간행된 최초의 한글 번역 기독교 성서로, 스코틀랜드 선교사인 존 로스와 존 매킨타이어가 조선인 이응찬, 백홍준, 서상륜 등과 함께 번역했다. 현재 국내에 찾아보기 어려운 자료다. 이밖에 ‘누가복음’, ‘주교요지’ 등 희귀 고문헌과 조선 후기에 사용된 목활자(1382자), 책 표지 문양에 쓰인 능화판도 있다.

강 교수는 국립중앙도서관과 국회도서관에서 근무하며 실무 경험을 쌓았고, 대학에서 문헌정보학을 강의하며 고문헌 발굴과 연구를 이어 왔다. 이 과정에서 수집한 다양한 고문헌이 모여 이번 문고가 조성됐다.

현혜원 국립중앙도서관 고문헌과장은 “강순애 교수가 오랜 기간 수집한 희귀 고문헌을 국립중앙도서관에 기증해 국민 누구나 열람할 수 있게 한 점에서 의미가 크다”며 “보존 처리와 디지털화를 통해 국민들이 활용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

강 교수는 “그동안 모은 고문헌을 연구자에게 제공하는 것이 최선의 선택이라 생각했다”며 “앞으로 이용자의 한 사람으로서 내가 수집한 문헌을 다시 만날 수 있게 돼 기쁘다”고 소감을 전했다.

‘강순애 문고’ 자료는 오는 10월부터 국립중앙도서관 고문헌실에서 열람할 수 있다.