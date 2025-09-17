법원 “도망할 염려”

[헤럴드경제=박지영 기자]양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련해 당시 실무자였던 국토교통부 서기관이 구속됐다.

17일 서울중앙지방법원 남세진 영장전담 부장판사는 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 등 혐의를 받는 김 모 서기관에 대한 구속영장을 발부했다. 남 부장판사는 “도망할 염려가 있다”고 판단했다.

양평고속도로 노선 변경 의혹은 김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 수사 중인 핵심 의혹 중 하나다. 국토부가 2023년 서울~양평고속도로 사업을 추진하던 중 김건희 여사 일가 땅이 위치한 곳으로 종점 노선을 바꾸려했다는 의혹이다. 국토부가 2021년 예비타당성 조사까지 통과한 양서면 종점 노선을 강상면 종점 노선으로 바꾸는 것을 검토하면서 논란이 일었고 원희룡 당시 국토부 장관은 2023년 7월 사업 백지화를 선언했다.

김 서기관은 당시 국토교통부 실무자였다. 특검팀은 조사 과정에서 김 서기관이 건설공사 업체 선정 과정에서 사업가로부터 금품을 수수한 혐의를 포착한 것으로 전해졌다. 김 서기관 주거지 압수수색 중 수백만원 상당의 돈다발을 발견했고, 김 서기관이 업체로부터 3000만원을 수수한 정황을 파악한 것으로 알려졌다.