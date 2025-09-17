이재명 정부 교육 분야 6대 국정과제 확정 수도권 중심 대학 서열화 완화·국가균형성장 지역혁신중심 대학지원체계로 인재 양성 3∼5세 무상교육 단계적 추진·공교육 강화

[헤럴드경제=김용재 기자] 이재명 정부의 교육 분야 6대 국정과제가 확정됐다. 이재명 대통령이 강조해 온 이른바 ‘서울대 10개 만들기’ 역시 본격적으로 추진될 예정이다.

17일 교육부에 따르면 전날 개최된 국무회의에서 확정된 123대 국정과제에 교육부 주관 6대 국정과제와 25개 실천 과제가 포함됐다. 우선 수도권 중심의 대학 서열화를 완화하고 국가 균형성장을 달성하기 위해 지역대학에 대한 전략적 투자와 함께 지역의 성장을 도모한다.

교육부는 거점국립대학을 지역 기술주도 성장을 견인하는 교육·연구 허브로 육성하기 위한 ‘서울대 10개 만들기’ 공약을 이행하고자 학부 교육 혁신을 지원하고 학부·대학원·연구소를 일괄 지원해 연구경쟁력을 강화하겠다고 강조했다.

특히 최고 수준의 교수를 선정하는 ‘국가석좌교수’ 제도를 신설해 국립·공립·사립대에서 65세 정년 제한의 예외를 인정하고 최고 수준으로 연구를 지원할 예정이다.

‘지역혁신중심 대학지원체계’(RISE)로 인재 양성도 뒷받침한다. RISE를 통해 지역대학을 지역전략산업과 연계한 인재 양성과 연구개발에 특성화할 계획이다. 아울러 관계 부처와 함께 ▷청년의 일할 기회 ▷주거 안정 ▷장학금 지원 확대 등을 추진한다.

인공지능(AI) 인재양성·AI 교육 지원에도 나선다. 초·중·고 학생이 AI 교육을 체계적으로 받을 수 있도록 융합 교육 내실화 등 학교 AI 교육을 강화한다. 또 대학생과 대학원생을 대상으로는 AI 융복합 교육 과정을 확대하고 AI 세계 3강 도약을 이끌 전문 인재 양성도 추진한다. 이외에도 국내외 AI 인재 현황을 파악할 수 있는 대한민국 인재 지도를 구축하고 국가인재정책 컨트롤타워인 국가인재위원회를 설치한다.

교육격차 해소를 위한 ‘공교육 강화’도 본격적으로 추진한다. 교육부는 학생별 수준에 맞는 기초학력 지원이 이뤄질 수 있도록 기초학력 선도학교를 확대하고 학습지원 전담 교원을 늘린다. 방과 후 프로그램 이용권 제공으로 학부모의 교육비 부담을 완화하고 지자체 중심의 돌봄교육모델을 마련하고 확산할 예정이다. 이외에도 3~5세 무상교육·보육도 추진한다.

학생들이 민주사회 구성원으로서 필요한 역량을 함양하도록 ▷학교 시민교육 ▷역사교육 ▷학교 문화예술·체육 교육 ▷생애주기별 경제·금융·노동교육도 활성화한다.

최교진 부총리 겸 교육부 장관은 “교육은 우리 아이들과 청년들의 행복한 성장과 배움을 든든하게 뒷받침하며 국가의 지속 가능한 발전을 이끄는 핵심 동력”이라며 “이재명 정부의 교육 분야 국정과제가 성공적으로 이행될 수 있도록 정책 수요자인 교육 현장과 적극적으로 소통하겠다”라고 말했다.