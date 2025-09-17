[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산 기장군은 지난 16일 동남권원자력의학원과 ‘기장군 웰니스의료관광 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 맺고 웰니스형 축제 모델 구축에 본격적으로 나선다고 17일 밝혔다.

이번 업무협약은 기존 일회성 행사 위주의 축제 형태에서 벗어나 ▷주민 건강과 삶의 질 향상 ▷도시 브랜드 경쟁력 강화 ▷사계절 내내 운영되는 체류형 관광 구조 확립 등을 목표로 웰니스형 축제라는 새로운 축제 모델을 만들기 위해 추진됐다.

협약에 따라 양 기관은 ▷주민 및 방문객을 위한 건강·의료 서비스 제공 ▷지역사회 대상 건강증진 프로그램 공동 운영 ▷웰니스 관광 홍보 및 공동 마케팅 등에 상호 협력하기로 했다.

이번 협약을 시작으로 군은 ▷해양 웰니스 체험 ▷건강·힐링 콘텐츠 ▷문화·예술 치유 등 의료와 치유 중심의 사계절 웰니스형 축제 프로그램 구축에 박차를 가할 전망이다.

특히 기장 해변의 청정 자연환경과 지역 의료·웰빙 인프라를 결합한 다양한 콘텐츠를 도입해 기장군이 전국적인 웰니스 거점도시로 도약하는 계기를 마련할 계획이다.