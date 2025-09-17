경제 분야 대정부질문서 신경전

‘李대통령 변호인’ 차지훈 인사 지적에

“김건희씨 포함 前정권서 많았던 일”

김상훈 국민의힘 의원이 17일 국회 본회의에서 열린 경제에 관한 대정부 질문에서 김민석 국무총리에게 질문하고 있다. [연합]
김상훈 국민의힘 의원이 17일 국회 본회의에서 열린 경제에 관한 대정부 질문에서 김민석 국무총리에게 질문하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=김진 기자] 17일 국회에서 진행된 경제 분야 대정부질문에서 김민석 국무총리와 김상훈 국민의힘 의원이 날선 신경전을 벌였다.

4선의 김 의원은 이날 오후 국회 대정부질문에서 김 총리를 향해 “베네수엘라의 차베스·마두로 정권이 했던 그 일이 대한민국에서 재현되고 있다”며 “대법관 수 늘리고, 언론에 재갈 물리고, 복지수당 팡팡 뿌리고, 세계적인 원유대국이 몰락한 그 이면에 현재 지금 정부에서 계획하는 그런 일이 벌어졌다”고 말했다.

이에 김 총리는 “우리나라 문제를 해결하려는데 굳이 외국의 사례를 들어서 이야기할 필요는 없을 것 같다”고 앞서 김 의원이 지적했던 ‘한국GM 철수설’ 등 외국계 기업들의 ‘코리아 엑소더스’ 우려를 반박했다. 김 총리는 “다 우리 경제 사정이 어려워서 탈출했다고 일률적 얘기하긴 어려운 거 같다”며 “지난 정부 시기 윤석열 정권이 견디기 어려워 다 탈출했다고 얘기하면 과하다고 말하시지 않겠나”라고 했다.

그러자 김 의원은 “문재인 정부 때 기업의 투자환경 악화했는데, 윤석열 정부 때 국회 제1당을 차지한 민주당에서 규제 완화를 포기했고, 기업 목을 죄는 입법만 치중하다 보니 그런 환경이 만들어져서 탈출하는 것”이라고 지적했다. 김 총리는 “베네수엘라 말씀을 주셨는데, 지난 윤석열 정권의 경제 정책과 정치 쿠데타로 인해서 얼마나 어려운 경제환경을 우리들이 물려받을 수밖에 없었나 하는 걸 잘 아실 것이라 생각한다”고 받아쳤다.

김 의원이 “지금 경제현실을 굉장히 심각하게 진단하셔야 한다”고 재차 강조하자, 김 총리는 “100일 전에 이어받은 경제현실을 너무 심각하게 봐서 지난 시기 경제 정책을 그대로 쓰기엔 어렵다는 판단”이라고 했다.

김민석 국무총리가 17일 경제분야 대정부 질문이 열린 국회 본회의장에서 김상훈 국민의힘 의원의 질의에 답변하고 있다. [연합]
김민석 국무총리가 17일 경제분야 대정부 질문이 열린 국회 본회의장에서 김상훈 국민의힘 의원의 질의에 답변하고 있다. [연합]

두 사람은 이재명 정부의 인사 문제를 놓고도 신경전을 벌였다. 김 의원은 이재명 대통령이 지난 2017년 관훈클럽 토론회에서 ‘가깝다고 한 자리씩 주면 최순실이 된다’는 취지로 발언한 사실을 언급하며 최근 주유엔대사에 지명된 차지훈 변호사 인선 문제를 꺼냈다. 차 변호사는 이 대통령의 사법고시·연수원 동기로 2020년 공직선거법 위반 변호인단에 참가했던 인사다.

김 의원이 “(그렇게 말했던) 그 정권이 가까운 사람들에게, 아무런 전문적인 식견이 없고, 외교적 경험이 전혀 없는 사람을 유엔대사를 시켰다”고 말하자, 김 총리는 “잘 모르겠지만 그런 경우가 김건희씨를 포함한 지난 정권에서 많이 있었던 일이란 걸 기억하고 있다”고 했다. 김 총리는 이 대통령에 대한 ‘쓴소리’를 당부하는 김 의원에게 “그렇게 하겠다”면서도 “지난 정부의 여당과 내각에서 그런 쓴소리가 있었다면 지금 같은 어려운 국가 상황을 조금은 덜 수 있지 않았을까 하는 아쉬움을 갖고 있다”고 했다.


soho0902@heraldcorp.com