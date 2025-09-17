[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국원자력통제기술원은 소형모듈원자로 규제연구추진단과 공동으로 16~17일 ‘2025년도 SMR 규제연구 성과 교류 워크숍’을 개최했다.

이번 워크숍은 소형모듈원자로(SMR) 규제연구 개발과제(통제분야)의 성과를 공유하고, 규제 실무자 및 전문가 의견을 수렴해 소형모듈원자로(SMR)의 규제체계 개선 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 행사에는 기술원과 추진단을 비롯해 산·학·연 5개 연구수행 기관의 전문가 50여명이 참석했다.

워크숍에서는 ▷혁신형 소형모듈원자로(SMR) 핵비확산‧핵안보 분야 사전설계검토 ▷경수형 소형모듈원자로(SMR) 안전성 및 보안 관련 규제기술 개발 ▷표준설계인가 단계 물리적방호 심사 및 평가기술 연구 ▷안전‧안보 연계 기반 사이버보안 체계 구축 등 주요 규제연구 방향, 성과 및 현황을 공유했다.

또한 차세대 비경수형 소형모듈원자로(SMR) 개발 현황과 미국 차세대 원자로 규제체계 검토 사례를 소개하고 국내 규제체계의 제·개정 방향에 대한 의견을 공유했다.

고문성 한국원자력통제기술원 핵안보본부장은 “이번 워크숍을 통해 SMR 규제연구 성과와 경험이 폭넓게 공유되어, 이를 바탕으로 향후 규제체계 개선이 실질적으로 이루어질 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 안전하고 신뢰할 수 있는 SMR 규제체계 구축을 위해 적극적으로 노력하겠다”고 밝혔다.