宋 “제 연설 때 與도 비난…형평 맞춰야” 鄭 “송언석씨, 깨끗하게 사과하라” 반박

[헤럴드경제=김진·김해솔 기자] 송언석 국민의힘 원내대표가 지난 9일 정청래 더불어민주당 대표의 교섭단체 대표 연설 당시 자신의 발언과 관련해 17일 “본회의장에서 그런 상황이 발생한 데 대해 저도 유감”이라는 입장을 밝혔다. 정 대표는 “사람이라면 사람답게 사과하라”고 거듭 촉구했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 “사실 본회의장에서 발언 중에 이런저런 샤우팅이 있는 건 늘 있었던 일”이라며 이 같은 입장을 밝혔다.

송 원내대표는 “만약 그런 것들이 문제가 된다고 한다면, 제가 교섭단체 대표 연설을 할 때 욕설과 비난, 이런 부분들을 했던 민주당 의원님들도 다 윤리위에 제소가 되는 게 타당할 것”이라며 “그런 부분에 대해서는 적절하게 함께 형평에 맞춰 봐야 한다”고 했다.

또 송 원내대표는 “정청래 대표가 ‘불귀의 객이 돼 죽었을 것’이란 이야기를 하는데, 당대표의 발언은 무게가 달라야 한다”며 “진실과 사실, 팩트에 맞게끔 발언해야 하는데 어떤 근거에서 죽었을 것이라고 발언했는지, 그런 부분을 짚어야하지 않겠나”라고 했다.

민주당은 지난 9일 “‘노상원 수첩’이 현실로 성공했더라면 이 대통령도 저 정청래도 이 세상 사람이 아니었을 것”이란 정청래 대표의 국회 교섭단체 대표연설 도중 “제발 그리 됐으면 좋았을 것”이라고 응수한 송 원내대표의 발언을 문제 삼으며 국회 윤리위에 징계안을 제출한 상태다.

정 대표는 즉각 반발하고 나섰다. 정 대표는 이날 오전 페이스북을 통해 “송언석씨”라며 “웅얼웅얼 거리지말고 깨끗하게 사과하라”고 했다. 이어 “사람 목숨보다 소중한 것은 없다”며 “제발 사람답게 살자”고 덧붙였다.