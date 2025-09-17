18일부터 매주 목요일 3주에 걸쳐 순차 공개 1930년대 강제이주 고려인 아리랑의 최초 악보 소개 남북 탁구단일팀부터 아리랑 담배까지 한민족의 공동체적 정서 공유

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부 국가기록원은 광복 80년을 기념해 한민족의 정체성인 아리랑을 소재로 3편의 기록 동영상 ‘언박싱 아카이브’를 18일부터 매주 목요일 국가기록원 유튜브 채널에 순차적으로 공개한다고 17일 밝혔다.

공개되는 영상은 ▷1편: 아리랑, 시간을 잇다(입에서 입으로 100년의 세월을 불린 노래) ▷2편: 아리랑, 인간을 잇다(7천만 민족의 사랑가) ▷3편: 아리랑, 공간을 잇다(글로벌 K-브랜드 ARIRANG) 총 3편으로 50여 점의 기록으로 구성돼 있다.

각 영상에는 퓨전국악밴드 퀸, 현정화 탁구감독, 양방언 음악감독, 정세현 전 통일부장관, 장예원 아나운서, 썬킴 방송인 등이 스토리텔러로 등장한다.

18일에는 1편 ‘아리랑, 시간을 잇다(입에서 입으로 100년의 세월을 불린 노래)가 공개된다.

1930년대 강제이주된 고려인의 생활상이 담긴 다큐멘터리 ‘선봉-아방가르드’(1946)에 삽입된 아리랑을 김영운 전 국악원장의 자문을 통해 최초로 가사와 악보 형태로 제공한다. 이 악보를 바탕으로 퓨전국악밴드 퀸이 2025년 버전으로 다시 부르는 아리랑도 들을 수 있다.

이와 함께 항일영화로 알려진 나운규의 아리랑, 밀양·진도·정선으로 이어진 아리랑에 대한 이야기를 확인할 수 있다.

25일에는 2편 ‘아리랑, 인간을 잇다(7천만 민족의 사랑가)’가 공개된다.

1963년부터 이어진 남북한 스포츠 교류의 노력부터 1991년 제41회 세계 탁구선수권대회 남북단일팀 우승 시 흘러나왔던 아리랑의 이야기를 담았다. 아리랑을 단일팀 단가로 사용하기까지 과정을 당시 탁구선수였던 현정화 감독의 생생한 설명으로 전달한다.

또 2018년 평창동계올림픽 남북한 선수의 공동 입장 시 울려 퍼진 아리랑에 대해 양방언 당시 음악감독의 인터뷰를 통해 하나로 이어주는 아리랑의 의미를 살펴본다.

특히, 2편에서는 장예원 아나운서의 내레이션 재능기부로 더욱 풍부한 이야기를 전달한다.

10월 2일에는 3편 ‘아리랑, 공간을 잇다(글로벌 K-브랜드 ARIRANG)’를 만날 수 있다.

우리 공간에 사물과 문화로 확산된 아리랑에 대한 내용으로 구성됐다. 1958년 국산담배 ‘아리랑’을 비롯해 대중잡지, 외국인을 위한 택시, 국제방송, 다목적 실용위성 등 생활과 문화 전반에 퍼진 ‘브랜드 아리랑’을 살펴볼 수 있다.

특정한 예능보유자 없이 2015년 아리랑이 국가무형문화재로 지정된 절차에 대해 썬킴 방송인, 윤수영 아나운서, 김영대 음악평론가가 대화방식으로 설명해 이해를 돕는다.

이용철 국가기록원장은 “한민족의 지문같은 아리랑의 가치를 다시 한 번 생각할 수 있는 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 국가기록원은 많은 국민의 관심사항을 반영해 쉽게 이해할 수 있는 기록 영상 콘텐츠를 시의적절하게 제작할 계획”이라고 말했다.