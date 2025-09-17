[헤럴드경제=강승연 기자] 치킨 프랜차이즈 브랜드 노랑통닭은 17일 전국 모든 매장에서 순살 메뉴 전 품목에 닭다리살 100% 사용을 재개한다고 밝혔다.

노랑통닭은 지난 5월 조류인플루엔자(AI) 발생에 따른 브라질산 닭고기 수입 중단으로 수급에 차질을 겪자, 순살 메뉴에 한해 닭다리살과 안심을 혼용해 판매해 왔다.

노랑통닭은 브라질산 닭고기 수입 정상화 및 가격 안정까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상되지만, 노랑통닭은 고객 만족을 최우선으로 고려해 이같이 결정했다고 설명했다.

노랑통닭은 향후 발행할 수 있는 원재료 수급 불안정 상황에 대비한 대응 전략을 강화할 방침이다. 원자재 공급망 다변화, 사전 재고 확보, 가맹점과의 실시간 소통 시스템 등을 구체화한다.

노랑통닭 관계자는 “일관된 품질과 서비스 제공을 위해 원자재 공급망의 안정성을 한층 강화하고 향후 리스크 관리 체계를 고도화해 나갈 것”이라며 “앞으로 동일한 상황이 재발하더라도 소비자와 가맹점의 불편을 최소화할 수 있도록 선제적으로 대응할 것”이라고 말했다.