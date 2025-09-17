신청 즉시 신용전용쿠폰 1만원 지급 추첨 통해 현금 리워드 제공도

[헤럴드경제=경예은 기자] KB증권은 오는 12월12일까지 신용대출 신규 및 휴면 고객을 대상으로 ‘투자에 힘을 더하는 신용대출 금리인하 시즌3’ 이벤트를 실시한다고 17일 밝혔다.

이번 이벤트는 프라임센터(비대면·은행연계) 개인고객을 대상으로 한다. 신용대출 신규 및 장기간(올해 1월1일부터 9월5일까지) 거래가 없던 회원이 주식거래가 가능한 위탁계좌 1개를 통해 신청할 수 있다.

이벤트를 신청한 고객에게는 ▷즉시 신용전용쿠폰 1만원 지급 ▷신청 익영업일부터 7일간 0%, 이후 8일부터 60일까지 연 4.0% 금리 적용 ▷연말 기준 신용대출 잔고 조건 충족 시 최대 100만원 현금 리워드 추첨 기회 등이 제공된다.

현금 리워드는 오는 12월31일 기준 신용대출 잔고에 따라 차등 지급된다. 잔고 30억원 이상은 100만원(30명), 10억원 이상 50만원(50명), 3억원 이상 30만원(120명), 1억원 이상 10만원(200명), 5천만원 이상 5만원(300명), 1천만원 이상은 1만원(500명)으로 총 1200명에게 돌아간다.

아울러 기존 고객을 위한 ‘매달 쌓이는 신용 BONUS 쿠폰’ 이벤트도 같은 기간 진행한다. 올해 한 차례 이상 신용거래를 한 프라임센터 개인고객이 대상이며, 전월 말 신용잔고에 따라 매월 신용전용쿠폰을 차등 지급해 최대 120만원까지 받을 수 있다.

손희재 KB증권 디지털그룹장은 “단기 금리 0% 혜택과 현금리워드, 신용전용쿠폰 등 다양한 혜택을 통해 고객의 투자 활동을 적극 지원하고자 했다”며 “신규 및 휴면 고객뿐만 아니라 기존 신용거래 고객을 위한 감사 이벤트도 함께 마련해 앞으로도 고객 신뢰와 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.