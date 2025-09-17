11일 기준 22.2조원 넘어서 4050 개인형 연금 잔고 34.8% 증가

[헤럴드경제=정윤희 기자] 삼성증권은 연금저축과 확정기여형(DC), 개인형퇴직연금(IRP)를 합한 총 개인형 연금 잔고(평가금 기준)가 22조2000억원을 돌파했다고 17일 밝혔다.

삼성증권의 총 개인형 연금 잔고는 지난해 말 17조1000억원대에서 이달 11일 기준 22조2000억원을 넘어서며 30% 성장했다. 같은기간 총 연금잔고도 21조2000억원에서 26조3000억원으로 23.8% 증가했다.

개인형 연금 중 연금저축, DC형, IRP의 잔고는 같은 기준으로 각각 34.6%, 27.4%, 26.9% 증가했으며, IRP 잔고는 8조원을 넘어섰다.

특히, 40~50대 투자자의 개인형 연금이 크게 증가한 것으로 나타났다. 지난해 말 기준 10조9000억원 수준이었던 이들 고객의 잔고는 지난 11일 기준 14조7000억원대로 약 34.8% 증가했다.

또, 상장지수펀드(ETF)가 중장년층 사이에서 인기를 끌며 상품별 잔고 증가율 중 가장 높은 수치를 기록했다. ETF 잔고는 같은 기간 54% 증가해, 6조7000억원대에서 10조원 규모로 성장했다.(11일 기준, 삼성증권)

퇴직연금 전체(DB+DC+IRP)의 잔고 기준으로는 같은 기간 19.6% 증가했다.

회사는 연금잔고의 고속 성장 배경으로 가입자 중심의 연금 서비스를 꼽았다. 퇴직연금 최초로 운용관리/자산관리 수수료가 무료(단, 펀드 보수 등 별도 발생)인 ‘다이렉트IRP’, 가입 서류 작성과 발송이 필요없는 ‘3분 연금’ 서비스(개인정보 제공 및 약관 등 확인시간 제외) 등이다. 모바일 트레이딩 시스템(MTS)인 엠팝(mPOP)의 ‘연금 S톡’, ‘로보 일임’, ‘ETF 모으기’ 서비스도 있다. 또, 업계 최초로 별도의 연금센터를 신설해 서울과 수원, 대구에서 3곳의 센터를 운영 중이다.

이성주삼성증권 연금본부장 상무는 “퇴직연금은 장기적인 안목을 갖고 체계적으로 관리하는 것이 중요하다”며 “삼성증권은 우수한 연금 관리서비스 제공을 통해 고객의 든든한 연금파트너로 최선을 다할 것”이라고 말했다.