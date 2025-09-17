[헤럴드경제=김보영 기자] 차도 위에서 한 여성이 차들과 함께 좌회전 신호를 기다리다 걸어서 이동하는 모습이 포착됐다.

지난 15일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘자동차처럼 좌회전 신호 받는 여성 보행자’라는 제목으로 영상이 올라왔다.

지난 3일 서울 서초구 교대역 인근에서 촬영된 것으로 알려진 이 영상에는 한 여성이 차도에 차량들과 함께 우뚝 서 있는 모습이 담겼다.

이 여성은 중앙선 인근을 빠르게 뛰어가더니 좌회전 신호를 위해 정차한 차량 뒤에 멈춰 섰다. 이어 신호가 바뀌자 좌회전하는 차들과 함께 줄지어 이동했다.

뒷차는 보행자의 안전을 위해 속도를 내지 않았지만, 자칫 사고로 이어질 수 있는 위험한 상황이었다.

영상을 올린 글 작성자는 “정말 차량이라고 착각한 건지, 도로 위에서 자동차처럼 좌회전을 한다”며 “너무 황당해서 계속 돌려보게 된다”고 말했다.

현행 도로교통법 제68조 제3항에 따르면 보행자가 도로에 서서 차량의 정상적인 통행을 방해한 경우 범칙금이나 과태료 부과 대상이 될 수 있다.

영상을 본 네티즌들은 “아침에 차 타는 걸 깜빡한 것 같다” “운전자에겐 귀신보다 무서운 존재다” “저러다 사고 날 수도 있다”는 등의 반응을 보였다.