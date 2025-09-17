이틀간 900여명 무료 진료…“K-의료 우수성 전파”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국조폐공사와 대한한의사협회 산하 대전광역시한의사회가 우즈베키스탄에서 해외 의료봉사 활동을 펼쳤다.

한국조폐공사는 17일 “지난 4~5일 우즈베키스탄 양기율시 소재 병원에서 대전시한의사회와 공동으로 의료봉사를 진행, 900여명의 현지 주민들에게 무료 진료를 제공했다”고 밝혔다.

이번 활동은 지난 7월 양 기관이 체결한 글로벌 사회공헌 협약의 후속 조치로, 조폐공사 해외 자회사 GKD(Global KOMSCO DAEWOO)가 위치한 지역에서 열렸다.

첫날 진료 시작 전부터 병원 앞에 수십명의 주민이 줄을 서는 등 높은 관심을 보였다. 이틀 동안 한약 처방을 포함한 다양한 한방 의료서비스가 제공됐고, 현지 주민들로부터 큰 호응을 얻었다.

이번 봉사에는 대전시한의사회 소속 한의사 13명, 의료보조 인력 9명, 의학전문기자 1명이 참여했다.

우즈베키스탄 양기율시 부시장이 직접 행사장을 찾았고, 현지 방송사도 취재에 나서며 주목을 받았다. 행사 장소를 제공한 현지 병원장은 “다음에도 꼭 다시 개최해 달라”며 협력 의지를 전했다.

조폐공사는 앞으로도 글로벌 사회공헌과 ESG 경영 실천을 이어간다는 방침이다.

성창훈 사장은 “이번 의료봉사는 단순한 의료 지원을 넘어 한국과 우즈베키스탄 간 우호 증진에도 큰 의미가 있었다”며 “지역사회에 실질적 도움을 줄 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 지속하겠다”고 말했다