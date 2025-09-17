“KT 축소·은폐로 피해 키워…과기정통부 전수조사·강력 제재 필요”

[헤럴드경제=김용훈 기자] KT에서 발생한 소액결제 해킹 사태가 지난달 초부터 이어져 왔으며, 경찰이 피해 사실을 통보한 이후에도 100건이 넘는 무단 결제가 추가로 발생한 것으로 드러났다. KT의 늦장 대응과 축소·은폐 의혹으로 피해가 확대됐다는 비판이 제기된다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 황정아 의원이 17일 공개한 자료에 따르면, KT가 파악한 피해 고객은 278명, 무단 결제 건수는 지난 8월 5일부터 이달 3일까지 총 527건에 달했다. 최초 피해 발생일은 8월 5일로, 사건이 언론을 통해 알려진 시점보다 한 달 가까이 앞서 있었다.

피해 건수는 8월 중순 이후 급격히 늘었다. 8월 21일과 26일에 각각 33건, 27일에는 무려 106건으로 폭증했고, 이후에도 하루 수십 건 수준의 피해가 이어졌다. 일각에서는 8월 5일~20일 동안 한 자릿수 건수의 피해가 발생한 점을 들어 해커들이 사전 ‘예행연습’을 한 것 아니냐는 의혹도 제기된다.

KT는 경찰이 지난 9월 1일 피해 분석을 요청했음에도 즉각적인 대응을 하지 않았다는 지적을 받고 있다. 실제로 이틀 뒤인 2일과 3일 사이에만 109건의 추가 피해가 발생했다.

황 의원은 “KT가 최소 8월 5일부터 이상 신호를 감지할 수 있었음에도 축소·은폐로 일관해 피해를 키웠다”며 “과학기술정보통신부가 즉각 전수조사를 실시해 국민에게 피해 현황을 투명하게 알리고, 재발 방지를 위한 강력한 경제적 제재가 필요하다”고 강조했다.