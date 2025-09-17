현지 상위 10대 건설사 ‘센추리 커뮤니티스’와 계약 2029년까지 수만 채 규모에 고효율·AI 가전 납품 ‘레나’ 이어 두 번째 대형 빌더 성과 상반기 빌더 매출, 70% 이상 성장 “미국 B2B 생활가전 입지 더 공고히 할 것”

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 미국 대형 건설사 ‘센추리 커뮤니티스(Century Communities Inc.)’와 오는 2029년까지 모든 신규 주택에 자사 가전을 독점 공급하는 계약을 체결했다. 이번 계약으로 LG전자는 수만 채 규모의 신규 주택에 냉장고, 세탁기, 건조기, 식기세척기, 오븐 등 고효율·AI 가전을 공급하게 됐다고 17일 밝혔다.

센추리 커뮤니티스는 미국 상위 10대 건설사로, 이번 계약은 지난해 미국 2위 빌더 ‘레나(Lennar)’에 이어 두 번째 대형 빌더와의 성과다. LG전자는 빌더 사업을 통해 올해 상반기 매출이 전년 동기 대비 70% 이상, 2023년 동기 대비 약 2.5배 성장했다.

LG전자는 미국 환경청의 ‘에너지스타(Energy Star)’ 인증을 받은 고효율 가전을 중심으로 에너지 효율성을 높이고, AI홈 플랫폼 ‘LG 씽큐(ThinQ) AI’를 통해 기존 가전에 새로운 AI 기능을 업그레이드하는 ‘씽큐 업’, 고장이나 이상징후 등 제품 상태를 손쉽게 관리하는 ‘씽큐 케어’를 제공한다는 방침이다.

특히 LG전자의 빌더 전담 조직 ‘LG 프로 빌더’가 주축이 돼 고객의 라이프스타일과 주택 구조, 지형 및 기후 등을 종합적으로 고려해 맞춤형으로 가전을 제안·공급한다.

B2B 생활가전 시장은 제품 공급 업체 선정 시 사업 안정성, 제품 내구도, 유지보수 능력 등을 종합적으로 고려하기 때문에 진입 장벽이 높다. 하지만 지속적인 파트너십으로 대규모 매출을 안정적으로 유지할 수 있어 중요하다.

LG전자는 ▷높은 브랜드 신뢰도 구축 ▷제품 포트폴리오 확대 ▷빌더 전담 영업 및 서비스 조직 강화 등 다방면으로 경쟁력을 키워온 결과 올해 상반기 빌더 사업 영역에서 전년 동기 대비 70% 이상 성장한 매출을 기록했다. 지난 2023년 동기간과 비교하면 약 2.5배 증가한 수준이다. LG전자는 지금까지의 성과를 발판 삼아 미국 빌더 시장 공략에 더욱 속도를 낼 방침이다.

상업용 세탁 시장에서도 성과를 확대하고 있다. 지난해 美 2위 세탁 솔루션 기업 ‘워시(Wash)’에 이어 올해는 1위 기업 ‘CSC 서비스웍스(CSC Serviceworks)’에 공급을 시작했다. 연내 대용량 상업용 세탁가전 ‘LG 프로페셔널’도 연내 북미와 유럽 시장으로 확대한다는 계획이다.

정규황 LG전자 북미지역대표(부사장)는 “LG 가전의 뛰어난 성능과 품질, 브랜드 신뢰도를 다시 한번 입증 받은 의미 있는 성과”라며 “앞으로 미국 B2B 생활가전 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.