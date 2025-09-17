사태 이후 첫 공개서신 “미국 제조업 의지 변함없다”

[헤럴드경제=양대근 기자] 호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장은 최근 미국 이민당국의 조지아주 합작 배터리공장 단속 사태와 관련 “미국을 포함한 해외 사업장과 한국 간의 협력은 글로벌 성공을 위해 필수적”이라고 강조했다.

17일 완성차 업계에 따르면 무뇨스 사장은 최근 임직원들에게 보낸 메일에서 “한국의 전문성, 혁신, 기술력과 노하우는 전 세계 현대자동차 운영에 있어 귀중한 자산”이라며 이같이 밝혔다. 사태 발생 이후 첫 공식 서신이다.

현대차가 이번에 단속된 공장 외에도 대미 투자와 생산시설 확대가 예정돼있는 가운데 한국의 숙련된 기술 인력 파견이 불가피한 점을 강조한 것으로 해석된다.

무뇨스 사장은 지난 11일(현지시간) 미국 현지 인터뷰에서도 “공장 건설 단계에는 전문 인력이 필요하다. 미국에서는 구할 수 없는 기술과 장비가 많다”고 지적한 바 있다.

그는 이번 메일에서 “현대차는 15년 넘게 조지아주에서 사업을 해왔고 미국 제조업에 대한 확고한 의지는 변함없다”면서 “본 사안을 매우 엄중하게 여기고 있으며 관련 모든 부서가 여러분이 언제 어디서나 안전하게 근무하실 수 있도록 총력을 다하고 있다”고 말했다.

구금됐던 근로자와 가족들을 향해선 “깊은 위로의 마음을 전한다”면서 “안전하게 한국으로 복귀할 수 있어 매우 다행이고, 다시 평안한 일상으로 돌아가시기를 바란다”고 밝혔다.