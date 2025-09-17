“수사 아닌 소설…재판부도 굴복”

[헤럴드경제=김진 기자] 불법 정치자금 수수 혐의로 구속된 권성동 국민의힘 의원은 17일 “이재명 정권과 민주당의 정치탄압이 본격적으로 시작됐다”며 “이번 구속은 첫 번째 신호탄”이라고 말했다.

권 의원은 이날 새벽 자신에 대한 법원의 구속영장 발부 직후 페이스북을 통해 이 같은 메세지를 내놨다.

권 의원은 “이제 민주당은 피 냄새를 맡은 상어 떼처럼 국민의힘을 향해 몰려들 것”이라며 “우리 당은 단합과 결기로 잘 이겨내 주시길 바란다”고 했다.

그러면서 권 의원은 “수사는 사건의 실체적 진실을 밝히는 과정이다. 그러나 이번 특검의 수사는 허구의 사건을 창조하고 있다”고 지적했다. 그는 “수사가 아니라 소설을 쓰고 있다”며 “그래서 빈약하기 짝이 없는 공여자의 진술만으로 현역 국회의원을 구속하기에 이른 것”이라고 했다.

권 의원은 “영장을 인용한 재판부 역시 민주당에게 굴복했다”며 “집요하고 우악스러운 사법부 길들이기 앞에 나약한 풀잎처럼 누웠다. 그야말로 풍동(風動)”이라고 했다.

그는 “하지만 아무리 저를 탄압하더라도, 저는 반드시 진실을 밝히고 무죄를 받아내겠다”며 “문재인 정권도 저를 쓰러트리지 못한 것처럼, 이재명 정권도 저를 쓰러트리지 못할 것”이라고 했다.

이어 “강릉시민 여러분, 초유의 가뭄으로 어려운 시기인데도 곁에 있지 못해서 죄송하다”며 “저는 머지않아 진실과 함께 여러분 곁으로 돌아오겠다”고 덧붙였다.

한편 권 의원은 2022년 1월 통일교 전 세계본부장 윤영호 씨로부터 통일교 현안을 국가 정책으로 추진해달라는 등의 청탁과 함께 현금 1억 원을 받은 혐의로 김건희 특검의 수사를 받고 있다. 3대 특검 가운데 현직 의원 구속은 권 의원이 처음이다.