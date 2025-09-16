유네스코 세계자연유산 가치, 갯뻘축제와 시너지 효과

[헤럴드경제(보성)=박대성 기자] 전라남도 보성군은 유네스코 세계자연유산 보성 벌교갯벌의 깃대종(지역 생태계를 대표하는 동식물)으로 ‘알락꼬리마도요’를 지정한다고 16일 밝혔다.

알락꼬리마도요는 아시아와 호주를 오가며 보성벌교갯벌을 핵심 기착지로 삼는 멸종위기야생생물 Ⅱ급 이동성 물새로, 군에서는 이를 깃대종(지역 생태계를 대표하는 동식물)으로 지정해 갯벌 보전에 대한 의지를 대내외에 알릴 계획이다.

오는 20일 오전 장양어촌체험마을 특설무대에서 열릴 행사에서는 세계자연보전연맹(IUCN)과 업무협약을 맺고, 멸종위기종 조사·국제 전문가 네트워크 구축·주민 참여형 생태교육 등을 추진한다.

김철우 군수는 “보성 벌교갯벌이 단순한 체험 공간을 넘어 국제사회와 함께 보전해 나가는 생태관광 거점이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이번 선포식은 같은 날 개막하는 ‘2025 보성벌교 갯뻘축제’와 연계돼 관광객과 주민들이 갯벌의 즐거움과 보전 가치를 함께 나누는 특별한 자리로 이어질 전망이다.