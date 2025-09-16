[헤럴드경제=강승연 기자] 디아지오가 프리미엄 싱글몰트 위스키 ‘몰트락(Mortlach)’을 한국에 공식 출시한다고 16일 밝혔다.

‘더프타운의 야수’라 불리는 ‘몰트락’은 과일향과 꽃향이 중심이 되는 스페이사이드 싱글몰트와 다른 개성을 지녔다. 몰트락의 독창적인 풍미는 창립자 ‘알렉산더 코위(Alexander Cowie)’의 실험정신에서 비롯됐다. 그는 ‘2.81회 증류법’이라는 독창적인 방식을 고안했다.

대표 제품인 ‘몰트락 16년’은 셰리 캐스크에서만 숙성되어 다크 초콜릿과 말린 과일의 진하고 농축된 풍미를 선사한다. 고연산 제품인 ‘몰트락 20년’은 농익은 자두와 발사믹의 깊은 풍미에 복합적인 스파이스가 겹겹이 어우러져 성숙한 개성을 드러낸다.

다양한 한정판도 선보인다. 11월 ‘몰트락 네버바운드(Mortlach Neverbound)’가 포문을 연다. 4년간 자연 건조된 프렌치 오크에서 원액을 숙성해 감칠맛과 은은한 레드베리, 짙은 바닐라 풍미가 어우러진 제품이다.

디아지오코리아는 10월 페어몬트 호텔과 협력해 ‘멘토링 프로그램’을 진행한다. 디아지오의 ‘월드클래스 2025 코리아’ 우승자인 박희만 바텐더가 총괄한다. 브랜드 철학부터 테이스팅 노트, 푸드 페어링을 경험할 수 있다.