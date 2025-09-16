[헤럴드경제=한지숙 기자] 한 여행상품 판매 사이트에서 저도 모르게 수백만 원어치의 여행상품이 결제되는 피해가 잇따르고 있다.

15일 MBC 보도에 따르면 강원도 원주에 사는 박모씨는 지난달 30일 밤 11시쯤 카드사로부터 ‘놀 인터파크’ 사이트에서 7차례에 걸쳐 550만 원이 결제됐다는 통보를 받았다.

결제는 인터넷 간편결제 서비스에 등록해둔 신용카드를 통해 이뤄졌다. 황당한 건 박씨는 휴대폰과 카드를 분실하거나 보이스피싱 같은 해킹을 당한 적이 없었다는 것이다.

그는 “보지도 못했던 사이트 결제 내용이고 그래서 보니까 금액이 점점 세지는 거다. 심장이 그냥 내려앉았다”고 당시 심경을 전했다.

피해자는 또 있었다. 광주에 사는 30대 강모씨도 60만 원씩 6차례에 걸쳐 400만 원을 결제 당했다. 박씨와 같은 여행상품 사이트였다. 강씨는 “링크를 누르거나 아니면 전화를 받거나 아무 것도 없이 그냥 잠자고 있는 사이에 모든 게 다 이뤄진 거다”라고 황당해했다.

카드사에는 피해 결제 금액이 200만원부터 400만원까지 다양한 유사한 사고가 10여차례 접수된 것으로 전해졌다. 일부 카드사는 범죄가 의심되는 만큼 비슷한 결제에 대해선 대금 지급을 미루고 있는 것으로 알려졌다.

이에 대해 해당 사이트 측은 사이트 내에서 결제 정보 유출은 없었다는 입장이다.

피해자의 고소장을 접수한 경찰은 수사에 착수한 것으로 전해졌다.