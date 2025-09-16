서초구, 9월 말 두 단지 분양가 최종 확정 “후분양·건축비 인상으로 고분양가 예상”

[헤럴드경제=박로명 기자] ‘래미안 트리니원’·‘아크로드서초’…. 서울 강남3구(강남·서초·송파구) 핵심 단지의 분양가가 이달 말 결정된다. 서울 아파트값이 ‘6·27 부동산 대책’ 이후 상승세를 이어가는 가운데 이들 단지가 분양가 상한제(이하 분상제) 아파트 중 역대 최고 분양가를 기록할 것이란 전망이 나온다.

16일 정비업계에 따르면 서초구청은 오는 29일과 30일 각각 분양가심사위원회를 개최해 서초구 반포동 래미안 트리니원, 서초구 서초동 ‘아크로드서초’의 분양가를 결정할 방침이다. 특히 아크로드서초는 3.3㎡당 분양가를 7940만원에 신청할 계획인 것으로 알려지면서 분상제 지역 역대 최고가를 쓸지 관심이 집중되고 있다.

이들 단지 모두 아파트를 60% 넘게 지은 시점에서 분양하는 후분양 단지다. 일반적으로 후분양하면 일반분양가를 선분양 때보다 높일 수 있다. 강남3구 분상제 적용 단지 중 역대 최고가는 지난해 분양한 강남구 청담동 ‘청담르엘’이다. 3.3㎡당 분양가격 7209만원으로 처음으로 7000만원을 넘어섰다. 직전 최고가인 서초구 반포동 ‘래미안 원펜타스’(3.3㎡당 6736만원)의 분양가를 웃도는 금액이다.

분상제의 기준이 되는 ‘기본형 건축비’가 인상되면서 강남3구 아파트 분양 가격도 오를 것으로 보인다. 지난해 9월(㎡당 210만6000원)이었던 기본형 건축비는 1년 만에 3.2% 상향된 217만4000원을 기록했다. 최종 분양가는 기본형 건축비와 택지비, 그 외 사반기 등을 종합적으로 검토해 지방자치단체 분양가심사위원회에서 결정한다.

‘래미안 트리니원’은 분양가를 높게 책정받기 위해 분양가 심의 일정을 지난 7월에서 이달 말로 연기했다. 국토교통부는 매년 3월1일과 9월15일 두 차례 정기적으로 기본형 건축비를 고시한다. 인상분은 이달 15일 이후 입주자 모집 승인을 신청하는 단지부터 적용되는 만큼 래미안 트리니원과 아크로드서초 모두 수혜 단지로 꼽힌다.

두 단지 모두 이른바 ‘로또 단지’라고 일컬어지는 강남권 후분양 단지다. 이달 초 ‘10억원 로또’라고 불리며 7만명에 이르는 청약자가 대거 몰린 송파구 ‘잠실르엘’처럼 경쟁이 치열할 것이란 관측이 나온다. 전문가들은 래미안 트리니원과 아크로드서초도 잠실르엘처럼 청약 가점 만점인 84점 당첨자가 나올 수 있다고 보고 있다.

박지민 월용청약연구소 대표는 “해당 단지들이 분상제 아파트 역대 최고 분양가를 기록할 가능성이 높다”면서 “3.3㎡당 분양가 7000만원 초·중반대를 예상한다”고 밝혔다. 이어 “아크로드서초는 10억원 이상, 래미안 트리니원은 15억원 이상 시세 차익을 얻을 수 있을 것으로 기대돼 이번에도 ‘만점 통장’이 등장할 수 있다”고 덧붙였다.

래미안 트리니원과 아크로드서초는 이르면 오는 10월 일반분양에 나설 것으로 보인다. 일반적으로 분양가 심의 한 두달 이내 분양 공고가 게시되는 만큼 늦어도 11월에 공급될 예정이다. 래미안 트리니원은 서초구 반포동 반포주공1단지 3주구 부지에 최고 35층, 17개 동, 2091가구 규모로 조성된다. 총 506가구가 일반분양 대상이다. 서울 지하철 9호선 구반포역과 맞닿아 있어 입지가 탄탄하다.

아크로드서초는 서초구 서초동 신동아1·2차 아파트 부지에 최고 39층, 16개 동, 1161가구 규모로 들어선다. 56가구가 일반분양으로 공급된다. ‘서초 독수리 5형제’로 불리는 구역의 마지막 단지다. 인근에 있던 서초우성1·2·3차, 무지개아파트는 각각 ‘래미안리더스원’ ‘래미안서초에스티지’ ‘래미안서초에스티지S’ ‘서초그랑자이’로 재탄생했다.