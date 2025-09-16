해외 결제 시 이용액1% 마이신한포인트 무제한 적립 인천공항 마티나 라운지 본인·동반인 연2회 무료 이용

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한카드는 대한항공 마일리지 적립 특화카드인 ‘신한카드 Air One(에어원 카드)’의 플러스 혜택 이벤트를 9월부터 올해 연말까지 진행한다고 16일 밝혔다.

먼저, 오는 12월 31일까지 에어원 카드로 해외 결제 시 일시불 이용금액의 1%를 마이신한포인트로 무제한 적립해준다. 이는 해외 이용 시 1000원당 최대 2마일리지가 적립되는 기존 카드 혜택과 별도로 제공되며, 전월 이용 실적 조건 없이 혜택을 받을 수 있다.

공항 라운지 혜택도 강화했다. 기존 인천공항 마티나라운지 연 2회 본인 무료 입장서비스에 추가로 동반자 무료 이용 서비스를 연 2회 제공한다. 공항 라운지 혜택은 에어원 카드 AMEX 브랜드로 전월 30만원 이상 이용 시 제공된다.

이벤트와 관련한 자세한 내용은 신한 SOL페이 및 신한카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편 에어원 카드는 신한카드의 대표적인 대한항공 마일리지 적립카드로 국내 카드 이용 시 1000원당 1마일리지를, 국내 항공·면세업종 및 해외이용 금액에 대해서는 1천원당 2마일리지를 적립해준다.