[헤럴드경제=배문숙 기자]국무조정실은 내달 27일까지 ‘2025년도 청년친화도시’ 공모를 진행한다고 16일 밝혔다.

청년친화도시는 청년정책 우수 운영 지역을 선정해 정부가 행정·재정 지원을 제공하는 제도다. 지정되면 첫 2년간 매년 2억5천만원씩 총 5억원의 국비가 지원되고, 사업 컨설팅, 정부연계 정책 자문, 각종 행정 지원도 이뤄진다.

지난해 서울 관악구, 부산 부산진구, 경남 거창군 등 3개 지자체가 처음 지정된 바 있다. 신청 가능 대상은 226개 기초자치단체 및 세종특별자치시, 제주특별자치도다.

지정을 희망하는 기초자치단체가 해당 광역자치단체에 내달 15일까지 신청서를 제출하면, 광역자치단체가 같은 달 27일까지 국무조정실에 추천하게 된다.

11월 말까지 평가를 진행해 12월 3곳을 최종 선정한다.

국무조정실은 최근 지자체를 대상으로 청년친화도시 설명회를 열어 올해 추진 방향을 공유하고 의견을 수렴했으며, 희망 지자체에는 전문가 컨설팅도 별도로 실시했다.