항공사 마일리지에는 재미있는 점이 있다. 사실상 그것은 일종의 사설 화폐다. 항공사가 이 마일리지를 발행하고, 환율을 통제한다. 이 환율은 항공사가 마음대로 평가절하할 수 있으며, 신용카드 파트너사에 수십억 달러어치로 판매된다. 많은 항공사에 이 고수익 금융 사업은 비행기를 띄우는 본업보다 훨씬 수익성이 좋다. 비슷한 이야기는 커피숍에서도 벌어진다. 스타벅스는 애플리케이션에 고객 예치금 19억 달러 이상을 보유하고 있는데, 이는 열성적인 카페인 애호가들로부터 받은 무이자 대출과 다름없다.

이들 기업, 그리고 수많은 다른 기업들은 중요한 진실을 우연히 발견했다. 고객의 신뢰를 얻으면, 논리적인 다음 단계는 은행이 되는 것이라는 점이다. 지금까지 이러한 사설 화폐 생태계는 폐쇄적인 ‘정원’이었다. 하지만 최근 미국 의회를 통과한 지니어스법(GENIUS Act)은 다소 과장된 이름의 규칙집 같지만, 그 벽을 허물고 있다. 이 법안은 인터넷 기반 달러를 만드는 명확한 정부 승인 절차를 제공하며, 돈을 인터넷의 ‘프로그래머블 머니(조건에 따라 자동으로 작동하는 디지털 화폐)’로 바꿔버린다.

이 순간은 암호화폐 혁명이라기보다, 상거래의 근본적이고 조용한 구조 재편을 의미한다. 이는 1996년 미국 통신법을 떠올리게 한다. 그 법은 장거리 전화의 독점을 해체해 사치품을 무료 수준의 공공재로 만들었다. 지니어스법은 ‘가치’ 그 자체에 대해 비슷한 역할을 한다. 갑자기 모든 경영진이 전략회의에서 다소 낯선 질문을 꺼내게 된다. “우리의 스테이블코인 전략은 무엇인가?”

이번 변화는 최고재무책임자(CFO)의 사무실에서 결제 효율성을 논하는 차원을 넘어, 제품 리더와 마케팅 담당자의 책상 위로 이동한다. 이제 이것은 성장을 위한 도구다. 소매업체부터 디지털 마켓플레이스까지, 고객 충성도를 신경 쓰는 모든 기업이 관심을 가질 만하다. 기본적으로 프로그래머블 머니는 종이 쿠폰보다 훨씬 정교한 리워드 프로그램을 가능하게 한다. 글로벌 기업은 공급업체와 고객에게 돈을 이동시키는 방식을 간소화해 정산 시간을 며칠에서 몇 초로 줄이고, 각종 수수료의 덫을 피할 수 있다.

하지만 가장 심오한 변화는 전략적 차원이다. 그동안 플랫폼 금융의 논리는 폐쇄된 정원을 만들고, 사용자의 잔액을 가둬 참여를 강제하는 것이었다. 그러나 개방적이고 상호운용 가능한 레일(결제망) 위에서 구축된 스테이블코인은 그 벽을 허문다. 새 전략은 역설적이다. 갇혀 있던 잔액을 프로그래머블 토큰-즉 고객 지갑 속 ‘브랜드 달러’로 전환하면, 자산은 오히려 훨씬 유용해진다. 커피숍의 달러가 차량 공유 서비스 비용을 지불할 수도 있다. 이런 효용성은 브랜드 가치를 약화시키지 않고, 오히려 고객의 일상 속으로 확장하며 어떤 폐쇄 시스템보다 강력한 연결을 만든다. 최종 목표는 고객의 ‘기본 지갑(default wallet)’이 되는 것이다. 이는 현재 브랜드들이 전용 신용카드로 차지하려고 다투는 핵심 자산이다.

이 새로운 현실 속에서 유혹적인 제안이 나타날 것이다. 기존 스테이블코인 발행사가 번듯한 프레젠테이션과 원스톱 솔루션을 들고 찾아와 말할 것이다. “우리 스테이블코인을 통합하세요. 미래의 일부가 될 수 있습니다” 이 길은 쉽고, 계산기를 두드려보면 합리적인 선택이다. 속도, 유동성, 기존 지갑·거래소 네트워크 접근성을 약속한다. 그러나 이 결정에는 조용하면서도 깊은, 장기적으로 곤란할 수 있는 결과가 따른다.

1980년대 초반 IBM이 첫 PC를 만들 때의 교훈이 있다. 하드웨어에 집중한 IBM은 운영체제를 외주화했고, 작은 회사인 마이크로소프트(MS)가 맡았다. 합리적인 결정이었지만 치명적인 오판이었다. IBM은 기기를 만들었지만, MS는 플랫폼을 구축했다. 모든 미래 가치와 네트워크 효과가 쌓이는 토대였다. IBM은 다음 기술 파도의 가장 귀중한 전략적 지형을 순식간에 내주고 말았다.

오늘날의 사례로는 핀테크 거인 스트라이프(Stripe)를 보면 된다. 스트라이프는 노후한 결제 네트워크 세계로 들어가는 우아한 ‘정문’ 역할을 하며 제국을 건설했다. 그러나 그 위치는 한계가 있었다. 아무리 소프트웨어가 매끄러워도, 궁극적으로는 구 시스템의 ‘집주인들’, 즉 은행과 카드 네트워크에 의해 제한됐다. 그래서 스트라이프는 체계적으로 자체 금융 생태계를 쌓아 올리고 있다. 프리비(Privy)로는 사용자 지갑 인프라를 직접 구축해 ‘사용자 정문’을 통제하고, 브리지(Bridge)로는 다양한 스테이블코인 간 흐름을 조정하는 계층을 만들며, 템포(Tempo)라는 자체 스테이블코인 레일을 마련해 새로운 시스템의 기초를 다지고 있다. 이는 단순히 카드 네트워크에 맞서는 것이 아니다. 새로운 금융 운영체제의 전체 구조를 소유하려는 시도다. 스트라이프는 진정한 보상이 ‘최고의 애플리케이션’이 아닌 생태계를 소유하는 자에게 돌아간다는 점을 잘 알고 있다.

다른 기업들에도 야심찬 선택지가 있다. 독자적이고 브랜드화된 스테이블코인을 발행하는 장벽은 생각보다 낮다. 지니어스법이 청사진을 제공한다. 규제 금융기관과 협력하면, 비금융 브랜드도 자체 프로그래머블 달러를 만들고, 생태계에 대한 통제권을 유지할 수 있다. 이는 전략적 ‘선택권’을 보존한다. 기술과 고객 행동에 대해 직접 배우면서, 장기적으로 ‘직접 구축할 것과 외부에서 구매할 것’을 구분할 수 있다.

물론 이 길은 새로운 도전을 안긴다. 과거에는 기업이 자사 포인트에 대해 독점권을 가졌다. 이제는 브랜드 달러가 다른 모든 것과 함께 사용자의 지갑 속 경쟁자가 돼야 한다. 핵심 질문은 두 가지다. 첫째, 즉각적 보상, 특별 접근권, 원활한 유틸리티 등을 통해 사용자의 일상 거래에서 우위를 점할 수 있는가. 둘째, 이 개방적 기술을 활용해 기존 고객뿐 아니라 생태계를 공격적으로 확장할 수 있는가. 이 질문에 답할 수 있다면 ‘마지막 마일(고객과의 최종 접점)’, 다시 말해 가장 귀중한 고객 관계를 소유하는 기업이 최종적인 네트워크 효과를 거머쥔다.

은행, 핀테크, 디지털 지갑 같은 규제 금융기관에는 이것이 기회라기보다 사업의 근본적 재편이다. 그들의 전체 모델은 ‘신뢰받는 원장(元帳)’ 위에 세워졌다. 그런데 파이프를 타고 흐르는 자산이 프로그래머블해지고, 그 창출을 다른 이에게 넘긴다면 이는 무모한 전략이다. 자기 보관 지갑(self-custody wallet)과 신뢰할 수 있는 스테이블코인을 결합하면, 인터넷 연결만 있으면 전 세계 누구에게나 은행 계좌의 핵심 기능을 제공할 수 있다. 문제는 누가 그 스테이블코인을 제공할 것인가다.

비즈니스에서 가장 흥미로운 변화는 종종 지루한 인프라처럼 보이곤 한다. 그러나 업계의 기반이 코드로 변하면, 지형은 예측 불가능하게 바뀐다. 지금 기업들이 직면한 선택은 단일한 ‘올인 베팅’이 아니다. 플랫폼과 파이프에 관한 미묘하면서도 지속적인 의사결정이다. 새로운 ‘돈의 운영체제’의 핵심을 구축할 것인가, 아니면 누군가의 거대한 글로벌 핀테크 생태계 속 기능 중 하나로 전락할 것인가.