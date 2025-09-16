[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 척추측만증은 척추가 비정상적으로 휘어지는 상태로, 이는 직립보행으로 인해 발생할 수 있는 여러 척추 질환 중 하나이다. 이 질환은 정상적인 척추 형태가 C자형 또는 S자형으로 변형되는 것을 의미하며, 특히 성장기 아동과 청소년에게 흔하게 나타난다. 척추측만증의 원인은 다양하지만, 대부분의 경우 특별한 원인 없이 있으며, 신경근육 질환이나 선천적 결함, 외상 등의 원인이 될 수 있다.

척추측만증의 증상으로는 한쪽 어깨가 다른 쪽보다 높거나, 허리의 한 쪽에 비대칭이 나타나는 것이 일반적이다. 이러한 증상은 경미한 경우부터 심각한 경우까지 다양하게 나타날 수 있으며, 심한 경우에는 통증이나 호흡 곤란 등의 문제가 발생할 수 있다. 따라서 척추측만증은 조기에 발견하고 적절한 치료를 받는 것이 중요하다.

척추측만증의 치료 방법은 환자의 나이와 척추의 휘어진 정도에 따라 달라진다. 경미한 경우에는 정기적인 관찰과 물리치료가 필요할 수 있으며, 중등도 이상의 경우 보조기 착용이나 수술이 필요할 수 있다. 수술적 치료는 일반적으로 중증의 통증이나 정도를 가진 환자들에게 고려되는 방법으로, 수술 여부를 결정하기 위해서는 여러 가지 요소를 고려해야 한다.

척추측만증 수술에 앞서 체계해야 할 사항으로는 척추의 굽은 정도, 증상, 진행 속도, 보조적 치료의 실패, 환자의 나이 및 건강 상태 등이 있다. 척추의 굽은 상태를 확인하기 위해 방사선 검사(X-ray), MRI 또는 CT 검사가 필요하며, 심각한 경우 척추측만증이 일반적으로 50도 이상일 때 수술이 필요할 가능성이 높다고 한다. 또한, 일상생활에 지장을 초래할 수 있는 심한 허리 통증이나 호흡 곤란, 신경 압박 등의 증상이 있는 경우에도 수술이 고려될 수 있다.

척추측만증의 진행 속도는 개인마다 차이가 있으며, 여러 요인에 따라 달라진다. 특히, 성장기 어린이나 청소년의 경우, 성장판이 성장할 가능성이 있기 때문에 척추측만증이 더 빠르게 진행될 수 있다. 반면, 성인의 경우 척추측만증의 진행 속도는 상대적으로 느리다. 이러한 점을 고려하여 환자의 나이와 전반적인 건강 상태에 따라 적절한 치료 방법을 선택하는 것이 중요하다.

비수술적 치료를 통해 척추의 유연성을 증가시키고 근력을 강화하여 통증을 줄이기 위한 물리치료나 보조기 착용이 효과가 없을 경우, 수술적 치료를 고려할 수 있다. 그러나 수술적 치료를 통해 척추측만증 환자가 가지고 있는 통증이 100% 개선되는 것은 아니며, 나이가 들어감에 따라 요통과 척추 통증이 뒤따르는 환자들도 있을 수 있다.

단골병원 강석중 원장은 “척추측만증으로 인해 많은 사람들이 고통받고 있지만 무조건 수술을 해야 하는 것은 아닌데 척추 특화 병원에 방문하여 전문의와 상담을 통해 본인의 통증과 상황에 맞는 치료법을 처방받는 것이 중요하다”라며 “이러한 전문적인 상담을 통해 환자들은 보다 나은 치료 방법을 찾을 수 있으며 척추 건강을 유지하는 데 도움을 받을 수 있다”고 전했다.