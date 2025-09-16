첫 세종정부청사 국무회의 국가균형발전도 강조 “세종 집무실·의사당 건립 차질없이 해 나갈 것”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 16일 “미래 성장 동력인 청년 일자리 (창출에 기업들이) 세심하게 추진해달라”며 청년 신규 일자리를 강조했다.

이 대통령은 이날 오전 열린 42회 국무회의 모두발언에서 “오늘은 기업들에게 특별한 요청을 드릴까 한다. 한 아이를 키우기 위해서 온 마을이 나서야 한다는데 청년고용을 위해 기업의 노력이 필요하다”면서 이같이 밝혔다.

그러면서 이 대통령은 “우리 정부는 기업들의 기업활동이 원활하게 할 수 있도록 최선을 다하고 있다”는 점도 빼놓지 않았다.

이어 “팀코리아의 정신으로 통상 파고를 정부와 힘을 합쳐 극복하고 있는 우리 기업들이, 청년 고용난이라는 또 하나의 고비를 넘는데도 힘을 합쳐주길 부탁드린다”고 호소했다.

이 대통령은 “청년도 기업도 국가도 모두 윈윈하는 새 물꼬를 트자는 간곡한 당부의 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

이날 국무회의는 세종정부청사에서 열렸다. 이 대통령은 이날 “세종 회의는 처음인데, 빨리 제2집무실 지어서 옮겨야 할꺼 같다. 여유있고, 좋다”는 농담으로 국무회의를 시작했다.

이재명 정권이 출범한지 105일만에 열리는 첫 세종시 국무회의로 국가 균형 발전에 대해 각 국무위원들이 발제하고 이에 대한 토론이 이어졌다.

전날 최교진 교육부 장관, 원민경 여성가족부 장관에게 임명장을 수여하며 1기 내각 구성을 마무리한 이 대통령이 청년·균형발전 등 본격 민생 행정에 드라이브를 거는 것으로 풀이된다.

이 대통령은 “세종 집무실과 (국회)의사당 건립을 차질없이 해 나가겠다”며 국가균형발전의 중요성도 강조했다. 이어 “행정수도 세종의 완성은 균형 발전의 주춧돌을 놓는 길이다. 지속가능한 대한민국 만드는 확실한 길”이라고 밝혔다.

또 “사회의 운명을 결정하는 것은 여러 요소 있지만 공지작들인것 같다”면서 공직자의 역할의 중요성에 대해 운을 띄우고 “공직자가 바른 마음으로 열과 성을 다해 전혀 다른 세상을 만들 수 있다. 세종의 모습을 보니까 지방 분권 균형 발전 진척이 있는거 같다”고 강조했다.

이어 “대한민국 현재 최대 과제는 지속 성장하는 것이고, 토대는 균형발전”이라면서 “과거에는 자원부족과 기회부족 때문에 부족한 자원을 집중 투자하느라 불균형 성장 전략을 쓰고 1극 체제가 된 것”이라고 설명했다.

이 대통령은 “이제는 수도권 집중이 한계로 작동하고 있다. 수도권은 미어터지고 지방은 소멸되가는 문제들이 생겨서 발전이 어렵다고 생각한다”면서 “대한민국 지속 성장을 위해서 국가 균형 발전은 선택이 아니라 운명이 됐다”고 강조했다.

아울러 “지방을 포함해 5개 발전 중심부, 그리고 강원·전북·제주 3개 특별자치도 즉 5극 3특 속도를 내야할 것 같다”면서 “인공지능과 지역맞춤전략에 박차를 가하도록 할것이다. 행정 수도 세종의 완성은 균형 발전 주춧돌 놓는길”이라고 덧붙였다.

이날 국무회의에서는 이재명 정부의 123대 국정과제도 마련돼 발표됐다. 이 대통령은 “123대 국정과제를 나침반 삼아 국민 삶 변화시킬 것”이라고 다시 한번 강조했다.