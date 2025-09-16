발달장애인 참가 문턱 낮춰 기회 확대 우승자에 최대 1200만원 상금·국제대회 진출권

[헤럴드경제=김용훈 기자] ‘기능장애인의 아름다운 도전’을 주제로 한 제42회 전국장애인기능경기대회가 16일 강원특별자치도 강릉에서 막을 올렸다.

오는 19일까지 나흘간 열리는 이번 대회는 전국 17개 시·도 대표 선수 465명이 참가해 40개 직종에서 갈고닦은 기량을 겨룬다.

이번 대회는 고용노동부와 강원특별자치도가 공동 주최하고 한국장애인고용공단, 한국장애인고용안정협회가 주관했다.

17개 시·도 465명 선수 출전...40개 직종서 기량 겨뤄

정규 19개, 시범 12개, 레저·생활기능 9개 직종이 마련돼 참가자들이 각자의 실력을 선보인다. 컴퓨터프로그래밍, 귀금속공예, 제과제빵, 바리스타 등 직종이 포함돼 다양한 기술 경쟁이 펼쳐진다.

특히 올해는 발달장애인 특화 직종의 참가 기회를 크게 넓혔다. 기존에는 금상 수상자만 전국대회에 나설 수 있었으나 올해부터는 은상·동상 입상자까지 출전할 수 있다. 정부는 이를 통해 더 많은 발달장애인에게 무대가 열리고, 직업 능력 개발과 사회 참여의 폭도 확대될 것으로 기대하고 있다.

참가자들의 이야기는 대회의 의미를 더욱 빛낸다.

항암 치료와 지체장애를 극복하고 바리스타 직종에 도전하는 선수, 조현병을 앓으며 컴퓨터프로그래밍을 통해 새로운 미래를 찾은 선수, 성인과 어깨를 나란히 하며 제과제빵 종목에 도전하는 고등학생, 청각장애를 딛고 주얼리 명장을 꿈꾸는 청년까지 다양한 사연이 전국 무대를 채운다.

강원도 대표 주대섭 씨는암 투병과 장애를 이겨내고 바리스타 부문에 도전한다. 경기도 출신 김영석 씨는 조현병을 극복하고 프로그래밍을 습득했다다. “빵이 부풀 때마다 제 꿈도 부푼다”는 충남의 고등학생 김예진 양은 성인들과 나란히 제과제빵 경기에 도전한다.

우승자에게 상금·국제대회 진출 기회

입상자에게는 시상과 함께 푸짐한 혜택이 주어진다.

정규 직종 금상은 1200만원, 은상 800만원, 동상 400만원이 지급된다. 시범 직종은 금상 600만원, 레저·생활기능 직종은 금상 200만원 등으로 직종별 상금 규모가 다르다.

또 입상자는 2년간 국가기술자격 기능사 시험(필기·실기)이 면제되며, 내년 열릴 제11회 국제장애인기능올림픽대회 국가대표 선발전 참가 자격도 부여된다.

김유진 고용노동부 노동정책실장은 “전국장애인기능경기대회를 통해 배출된 기능장애인들은 산업 현장에서 역량을 발휘해왔다”며 “앞으로도 산업·기술 변화에 맞춘 직종 개발을 강화해 안정적 고용과 자립을 지원하겠다”고 밝혔다.